Трамп закликає Венесуелу співпрацювати з нафтою лише з США, обмеживши Китай і Росію — ABC

Адміністрація Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що режим повинен виконати вимоги Білого дому, перш ніж йому буде дозволено видобувати більше нафти, однією з вимог є зупинка співпраці з РФ та Китаєм.

Про це повідомляє ABC news із посиланням на власні джерела.

Венесуела повинна розірвати економічні звʼязки із Китаєм, Росією, Іраном і Кубою. Країна також повинна погодитися на партнерство виключно з США у сфері видобутку нафти та надавати перевагу Америці при продажу важкої сирої нафти, додали вони.

За словами одного з джерел, держсекретар Марко Рубіо заявив законодавцям на закритій нараді в понеділок, що, на його думку, США можуть змусити Венесуелу піти на поступки, оскільки її нафтові танкери вже заповнені.

Рубіо також повідомив законодавцям, що, за оцінками США, Каракасу залишилося лише кілька тижнів, перш ніж вона стане фінансово неплатоспроможною без продажу своїх нафтових запасів.