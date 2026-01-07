Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп закликає Венесуелу співпрацювати з нафтою лише з США, обмеживши Китай і Росію — ABC
14:03 07.01.2026 |
Адміністрація Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що режим повинен виконати вимоги Білого дому, перш ніж йому буде дозволено видобувати більше нафти, однією з вимог є зупинка співпраці з РФ та Китаєм.
Про це повідомляє ABC news із посиланням на власні джерела.
Венесуела повинна розірвати економічні звʼязки із Китаєм, Росією, Іраном і Кубою. Країна також повинна погодитися на партнерство виключно з США у сфері видобутку нафти та надавати перевагу Америці при продажу важкої сирої нафти, додали вони.
За словами одного з джерел, держсекретар Марко Рубіо заявив законодавцям на закритій нараді в понеділок, що, на його думку, США можуть змусити Венесуелу піти на поступки, оскільки її нафтові танкери вже заповнені.
Рубіо також повідомив законодавцям, що, за оцінками США, Каракасу залишилося лише кілька тижнів, перш ніж вона стане фінансово неплатоспроможною без продажу своїх нафтових запасів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США контролюватимуть продаж нафти Венесуели, а кошти підуть "на благо народу"
|США захопили ще один танкер — M/T Sophia
|Два іранські міста перейшли під контроль протестувальників
|Танкер Marinera, пов’язаний із «тіньовим флотом» РФ, захопили військові США — ЗМІ
|Трамп закликає Венесуелу співпрацювати з нафтою лише з США, обмеживши Китай і Росію — ABC
|Gripen, флот і авіація: Бельгія та Швеція готують внесок у безпеку України
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group