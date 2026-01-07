Фінансові новини
- 07.01.26
- 19:07
- RSS
- мапа сайту
США захопили ще один танкер — M/T Sophia
17:00 07.01.2026 |
Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення судна M/T Sophia в Карибському морі.
"Сьогодні вранці, до світанку, Міністерство оборони США у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки без інцидентів затримало бездержавний, санкціонований танкер темного флоту. Затримане судно, M/T Sophia, працювало в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі", - йдеться у повідомленні SOUTHCOM у соцмережі Х у середу.
За інформацією, Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.
"В рамках операції "Південний спис" Міністерство оборони неухильно виконує свою місію з припинення незаконної діяльності в Західній півкулі", - додали у командуванні.
Як повідомлялось, США захопили нафтовий танкер, нині відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, після тижневого переслідування, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.
ТОП-НОВИНИ
Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
