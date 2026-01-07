Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США захопили ще один танкер — M/T Sophia

Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення судна M/T Sophia в Карибському морі.

"Сьогодні вранці, до світанку, Міністерство оборони США у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки без інцидентів затримало бездержавний, санкціонований танкер темного флоту. Затримане судно, M/T Sophia, працювало в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі", - йдеться у повідомленні SOUTHCOM у соцмережі Х у середу.

За інформацією, Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

"В рамках операції "Південний спис" Міністерство оборони неухильно виконує свою місію з припинення незаконної діяльності в Західній півкулі", - додали у командуванні.

Як повідомлялось, США захопили нафтовий танкер, нині відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, після тижневого переслідування, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

Бізнес