Кнесет дав попередню згоду на анексію окупованого Західного берега

Парламент Ізраїлю в середу схвалив у першому читанні законопроєкт про поширення ізраїльського законодавства на окупований Західний берег річки Йордан, що означатиме анексію територій, які палестинці вважають частиною свого майбутнього державного утворення.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, голосування стало першим із чотирьох, необхідних для ухвалення закону, і відбулося під час візиту до Ізраїлю віцепрезидента США Джей Ді Венса - через місяць після того, як президент Дональд Трамп заявив, що «не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег».

Партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» не підтримала законопроєкт, і документ пройшов з мінімальною перевагою в один голос. Для його остаточного ухвалення знадобиться тривалий парламентський процес.

Ізраїль стверджує, що території, захоплені у війні 1967 року, не є окупованими в юридичному сенсі, оскільки розташовані на «спірних землях». Водночас ООН і більшість міжнародної спільноти розглядають ці території саме як окуповані.

Міжнародний суд ООН у 2024 році постановив, що ізраїльська окупація палестинських територій, включно із Західним берегом, є незаконною, і закликав до її якнайшвидшого припинення.