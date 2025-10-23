Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кнесет дав попередню згоду на анексію окупованого Західного берега

 

Парламент Ізраїлю в середу схвалив у першому читанні законопроєкт про поширення ізраїльського законодавства на окупований Західний берег річки Йордан, що означатиме анексію територій, які палестинці вважають частиною свого майбутнього державного утворення.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, голосування стало першим із чотирьох, необхідних для ухвалення закону, і відбулося під час візиту до Ізраїлю віцепрезидента США Джей Ді Венса - через місяць після того, як президент Дональд Трамп заявив, що «не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег».

Партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» не підтримала законопроєкт, і документ пройшов з мінімальною перевагою в один голос. Для його остаточного ухвалення знадобиться тривалий парламентський процес.

Ізраїль стверджує, що території, захоплені у війні 1967 року, не є окупованими в юридичному сенсі, оскільки розташовані на «спірних землях». Водночас ООН і більшість міжнародної спільноти розглядають ці території саме як окуповані.

Міжнародний суд ООН у 2024 році постановив, що ізраїльська окупація палестинських територій, включно із Західним берегом, є незаконною, і закликав до її якнайшвидшого припинення.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,05 0,12 41,9050  0,04 0,08
EUR 48,5900  0,07 0,14 48,6200  0,07 0,14

Бізнес