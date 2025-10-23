Авторизация

Bloomberg: після останніх санкцій США закупівлі Індією російської нафти можуть майже повністю припинитися

 

Очікується, що потоки російської нафти до великих індійських нафтопереробних заводів, що були благом для економік обох країн протягом останніх трьох років, впадуть майже до нуля після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл», пише Bloomberg.

Керівники вищої ланки переробних компаній, які попросили не називати їхніх імен, заявили, що останні обмеження, оголошені Вашингтоном, зроблять практично неможливим продовження потоків.

Як зазначає Bloomberg, у короткостроковій перспективі останні санкції означатимуть, що замовлення, які мають бути розміщені протягом наступного тижня - на сиру нафту, яка буде завантажена в листопаді та доставлена в грудні - тепер будуть переважно з інших напрямків. Спотові переговори щодо вантажів Urals вже стримані з середини жовтня, коли Трамп заявив, що Моді пообіцяв припинити закупівлі російської сирої нафти, що змусило покупців неохоче займати великі позиції.

Державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp. Ltd. та Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. не відповіли на запити Bloomberg. Зазвичай вони купують сиру нафту на спотовому ринку.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року Індія імпортувала трохи більше 36% свого обсягу нафти з Росії.

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти, водночас забезпечуючи постачання по всьому світу. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.

Сполучені Штати 22 жовтня запровадили, як заявила американська влада, «значні» санкції проти російських нафтових компаній. У санкційний список потрапили найбільші нафтові компанії РФ «Роснефть» і «Лукойл». Санкції також зачіпають близько 50 їхніх дочірніх компаній. Раніше цього місяця ці компанії потрапили під санкції Великої Британії.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

