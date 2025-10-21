Фінансові новини
21.10.25
17:38
RSS
мапа сайту
Рада ЄС схвалила асоціацію Швейцарії з низкою програм Євросоюзу
15:55 21.10.2025 |
Рада Європейського Союзу у вівторок дала зелене світло на приєднання Швейцарії до низки програм ЄС у рамках поглиблення та розширення двосторонніх відносин.
Про це, як пише "Європейська правда", проінформувала пресслужба Ради.
Мова йде, зокрема, про приєднання до таких програм, як Horizon Europe, Euratom Research and Training, ITER/Fusion for Energy (F4E), Digital Europe, Erasmus+ та EU4Health.
"У нинішньому складному та мінливому геополітичному контексті наші відносини потребують розширення та модернізації, щоб краще відповідати викликам майбутнього. Саме цього ми сьогодні досягли, ухваливши рішення про асоціацію Швейцарії з програмами ЄС у сфері досліджень та інновацій, починаючи з початку цього року", - заявила Марі Б'ярре, данська міністерка у справах Європи.
Угода про асоціацію Швейцарії з програмами ЄС є частиною ширшого пакета двосторонніх угод, про які домовилися ЄС і Швейцарія у 2024 році.
Після сьогоднішнього рішення Єврокомісія уповноважена підписати угоду зі швейцарською стороною. Підписання заплановане у Берні на 10 листопада 2025 року.
Після завершення підписання всього пакета угод Рада ЄС звернеться по згоду до Європейського парламенту.
Після того як парламент її надасть - і за умови, що Швейцарія завершить необхідні процедури до кінця 2028 року - Рада ЄС завершить процес ухвалення пакета, що дозволить йому набути чинності.
Нагадаємо, Європейська комісія та Швейцарія торік у грудні підтвердили завершення переговорів про перегляд двосторонніх угод, спрямований на "поглиблення та розширення" відносин.
