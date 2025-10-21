Фінансові новини
- 21.10.25
- 14:31
- RSS
- мапа сайту
Індійська компанія Reliance Industries Ltd. минулого тижня закупила нафту із Близького Сходу і може замовити більше
12:55 21.10.2025
Це свідчить, що тиск Заходу на постачання нафти з Росії може почати впливати на структуру закупівель компанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих трейдерів.
Приватна нафтова компанія закупила щонайменше 2,5 мільйони барелів сировини, включаючи іракську нафту Basrah Medium, а також Al-Shaheen і Qatar Land, поінформували неназвані трейдери.
За їх словами, попри те, що компанія Reliance зазвичай закуповує нафту із цього регіону, останнім часом обсяги закупівель були більшими, ніж зазвичай.
Крім здійснення спотових закупівель, Reliance також надсилала запити до великої кількості потенційних контрагентів щодо наявності нафти з регіону, яка за якістю схожа на російську сировину, зауважили джерела Bloomberg.
Компанія є найбільшим окремим покупцем російської нафти в Індії і покладається на її постачання як на основну опору своєї діяльності.
Сполучені Штати тиснуть на Індію, щоб вона обмежила імпорт російської нафти у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні. Окрім цього, 21 січня набуде чинності заборона Європейського Союзу на імпорт палива, виробленого із російської нафти, що може вплинути на експорт нафтопродуктів Reliance до блоку. В офіційних рекомендаціях Індія названа країною, щодо якої контрагенти повинні вживати додаткових запобіжних заходів.
