Казахстан скоротив видобуток газу після українських ударів по Оренбурзькому ГПЗ

Український удар по російському газопереробному заводі в Оренбурзі призвів до суттєвого скорочення видобутку газу на Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на заході Казахстану, повідомив оператор родовища в коментарі Reuters.

Сирий газ з казахстанського родовища надходить на Оренбурзький ГПЗ за контрактом, що діє до 2038 року.

Перед цим два джерела в галузі сказали Reuters, що через удари дронів Казахстану довелося зменшити видобуток на Карачаганакському родовищі на 25-30%.

У понеділок видобуток на родовищі знизився до 25 000 - 28 000 тонн (приблизно 196 500 барелів на добу) зі звичних 35 000 - 35 500 тонн, повідомили два співрозмовники агентства, які побажали залишитися неназваними через чутливість ситуації.

Міністерство енергетики Казахстану також підтвердило у понеділок, що Карачаганак скоротив видобуток, однак не навело конкретних показників. У відомстві сказали, що виробництво на родовищі повернеться до звичного рівня після відновлення роботи Оренбурзького ГПЗ.

Родовище Карачаганак розробляється консорціумом Карачаганак Петроліум Оперейтинг, до якого входять американська компанія Chevron (18%), європейські енергетичні гіганти Shell (29,25%) і Eni (29,25%), а також російський Лукойл (13,5%) і казахстанська KazMunayGaz (10%).

Карачаганакське нафтогазоконденсатне родовище, одне з найбільших у світі, розташоване в Західноказахстанській області поблизу міста Аксай. Його відкрили 1979 року, а почали розробляти у середині 1980-х. Займає територію понад 280 кв. км.

Його розрахункові початкові балансові запаси вуглеводнів становлять 13,6 мільярда барелів конденсату і 59,4 трильйона кубічних футів газу, а загальні оцінні запаси перевищують 2,4 мільярда барелів конденсату і 16 трильйонів кубічних футів газу.