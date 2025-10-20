Авторизация

США намагаються врятувати угоду щодо Гази після зриву перемир'я

 

Сполучені Штати в неділю провели переговори з ізраїльською стороною після того, як вона звинуватила ХАМАС у порушенні мирної угоди щодо Гази та здійснила обстріл позицій бойовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Армія оборони Ізраїлю сказала, що в неділю бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха, який здебільшого контролюється ізраїльською армією, і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу.

У відповідь ізраїльска армія здійснила близько 20 повітряних ударів по цілях ХАМАС в районі Рафаха та в інших частинах Гази. Ізраїль також вирішив закрити всі переходи до Гази і припинити доставку гуманітарної допомоги.

За інформацією Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив США про свої удари, а представники американської адміністрації Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели телефонну розмову з ізраїльськими посадовцями, щоб обговорити наступні кроки.

Американський посадовець у коментарі Axios сказав, що США закликали Ізраїль "реагувати пропорційно, але виявляти стриманість".

"Ніхто не хоче повертатися до повномасштабної війни. Ізраїльтяни хочуть показати ХАМАС, що є наслідки, не руйнуючи мирну угоду", - додав американський посадовець.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

