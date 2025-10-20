Ізраїль закинув ХАМАСу порушення перемир'я і вдарив по Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю, 19 жовтня, завдала низки ударів по Сектору Гази, звинувативши палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у порушенні нещодавно встановленого режиму припинення вогню.

Як стверджується у заяві ізраїльської армії, під час операції ізраїльських військових "з ліквідації терористичної інфраструктури в районі Рафаха" на півдні Сектора Гази, бойовики ХАМАСу випустили протитанкову ракету і відкрили вогонь по військах ЦАХАЛу.

"У відповідь ЦАХАЛ почав завдавати ударів по цьому району, щоб усунути загрозу і ліквідувати шахти тунелів та військові споруди, які використовуються для терористичної діяльності. Ці терористичні дії є грубим порушенням угоди про припинення вогню, і ЦАХАЛ буде реагувати рішуче", - заявили ізраїльські військові.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що після порушення припинення вогню ХАМАСом прем'єр провів консультації з міністром оборони та керівниками силових структур "і дав вказівку вжити рішучих заходів щодо терористичних цілей у Секторі Гази".

ХАМАС звинувачує у порушенні перемир'я Ізраїль

Воєнізоване крило ХАМАСу відкинуло звинувачення з боку Ізраїлю, заявивши, що залишається відданим угоді про припинення вогню, пише Reuters. Там стверджують, що не знають про зіткнення в Рафаху і не контактували зі своїми прибічниками там з березня.

Угруповання також опублікувало заяву, в якій закинуло Ізраїлю низку порушень перемир'я, які, за твердженнями ХАМАСу, призвели до загибелі 46 людей і зупинили доставку необхідних товарів до анклаву.

Питання передачі тіл загиблих заручників

Крім іншого, Ізраїль закидає ХАМАСу, що той занадто повільно передає тіла загиблих заручників. Від початку тижня палестинці звільнили усіх 20 ізраїльських заручників, що залишилися живими, а також передав 12 з 28 тіл загиблих полонених.

Угруповання заявляє, що не зацікавлене в утриманні тіл заручників, що залишилися, а для вилучення тіл, похованих під завалами, потрібне спеціальне обладнання. ХАМАС також застерігає, що будь-яка ескалація з боку Ізраїлю завадить пошуковим операціям, зазначає AP.

Зауважимо, що встановлений у Секторі Гази режим припинення вогню є лише першим етапом мирного плану, ініційованого президентом США Дональдом Трампом. В рамках подальших етапів має бути розв'язана низка питань, пов'язаних із роззброєнням ХАМАСу, майбутнім управлінням Газою, складом міжнародних сил та кроками для створення Палестинської держави.