Sony подала заявку на отримання банківської ліцензії в США

Компанія Connectia Trust, дочірній підрозділ Sony Bank, подала в Управління валютного контролера (OCC) заявку на отримання банківської ліцензії (National Trust Charter), за даними Law360. Серед іншого, фірма має намір випустити власний стейблкоїн.

Судячи з офіційного сайту OCC, заявку було отримано 7 жовтня 2025 року. Збір коментарів від регулятора триватиме до 7 листопада. У разі отримання ліцензії фірма зможе надавати різні фінансові послуги, але планує сконцентруватися на криптовалютних.

«До них відносяться випуск стейблкоїнів, прив'язаних до долара, і підтримання відповідних резервних активів, надання послуг з нефідуціарного зберігання цифрових активів і надання послуг з управління активами в якості фідуціарія певним афілійованим особам».

Sony Bank належить Sony Group, міжнародному конгломерату, куди входять безліч інших компаній. На момент написання ані контрагент, ані OCC ніяк не прокоментували ситуацію.

Поки що єдиною організацією, яка отримала ліцензію Управління, є Anchorage Digital Bank. Контрагент пройшов реєстрацію ще 2021 року, але 2022 року отримав від OCC наказ про припинення діяльності. Його зняли тільки в серпні 2025 року.

Крім Sony, ще низка компаній подали заявки на отримання ліцензії трастового банку. Це, зокрема, біржа Coinbase і Ripple Labs, розробник XRP Ledger.

Обидві компанії не мають наміру вести банківську діяльність, а відповідна ліцензія потрібна для впровадження нових продуктів, спрощення взаєморозрахунків та оптимізації діяльності в регуляторному полі США.

Попри це, Американська банківська асоціація виступила проти цієї практики, закликавши OCC відповісти відмовою на відповідні заявки. В організації зазначили, що криптокомпанії не відповідають жорстким вимогам для отримання такої ліцензії.