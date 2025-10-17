Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Sony подала заявку на отримання банківської ліцензії в США

 

Компанія Connectia Trust, дочірній підрозділ Sony Bank, подала в Управління валютного контролера (OCC) заявку на отримання банківської ліцензії (National Trust Charter), за даними Law360. Серед іншого, фірма має намір випустити власний стейблкоїн.

Судячи з офіційного сайту OCC, заявку було отримано 7 жовтня 2025 року. Збір коментарів від регулятора триватиме до 7 листопада. У разі отримання ліцензії фірма зможе надавати різні фінансові послуги, але планує сконцентруватися на криптовалютних.

«До них відносяться випуск стейблкоїнів, прив'язаних до долара, і підтримання відповідних резервних активів, надання послуг з нефідуціарного зберігання цифрових активів і надання послуг з управління активами в якості фідуціарія певним афілійованим особам».

Sony Bank належить Sony Group, міжнародному конгломерату, куди входять безліч інших компаній. На момент написання ані контрагент, ані OCC ніяк не прокоментували ситуацію.

Поки що єдиною організацією, яка отримала ліцензію Управління, є Anchorage Digital Bank. Контрагент пройшов реєстрацію ще 2021 року, але 2022 року отримав від OCC наказ про припинення діяльності. Його зняли тільки в серпні 2025 року.

Крім Sony, ще низка компаній подали заявки на отримання ліцензії трастового банку. Це, зокрема, біржа Coinbase і Ripple Labs, розробник XRP Ledger.

Обидві компанії не мають наміру вести банківську діяльність, а відповідна ліцензія потрібна для впровадження нових продуктів, спрощення взаєморозрахунків та оптимізації діяльності в регуляторному полі США.

Попри це, Американська банківська асоціація виступила проти цієї практики, закликавши OCC відповісти відмовою на відповідні заявки. В організації зазначили, що криптокомпанії не відповідають жорстким вимогам для отримання такої ліцензії.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Sony, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес