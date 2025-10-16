Польща підписала угоду з країнами Скандинавії й Балтії про розбудову навчального центру для ЗСУ

Польща підписала угоду з вісьмома країнами Скандинавії і Балтії щодо розбудови начального центру (Camp Jomsborg) у Навчальному центрі сухопутних військ Демба-Ліпа. У ньому військові з країн НАТО й України проводитимуть навчання з експлуатації БПЛА.

Про підписання відповідної угоди повідомив у соцмережі X віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

«Ми підписали угоду з Норвегією, Данією, Eстонією, Литвою, Латвією, Швецією, Фінляндією, Ісландією про розширення навчального центру Північно-Балтійських країн у Польщі. У Новій Дембі-Ліпі ми виконуємо навчальні місії для українських військових. Наші солдати разом з українськими інструкторами братимуть участь там у навчанні з використання безпілотників», - написав Косіняк-Камиш.

Як повідомляв Укрінформ, за підтримки Норвегії на південному сході Польщі, неподалік кордону з Україною, відкрито навчальний центр для української армії, в якому одночасно зможе навчатися 1,2 тис. українських військовослужбовців.

Варшава поки не приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, але не виключає цього в майбутньому.