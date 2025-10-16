Фінансові новини
Трамп: я дозволю Ізраїлю відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду
10:57 16.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.
Про це американський президент сказав у телефонному інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Трамп, ізраїльські війська можуть повернутися на вулиці "щойно я скажу слово".
На запитання, що буде, якщо ХАМАС відмовиться роззброїтись, американський президент відповів: "Я думаю про це. Ізраїль повернеться на ці вулиці, як тільки я скажу слово. Якби Ізраїль міг увійти і розгромити їх, вони б це зробили".
Коментарі Трампа прозвучали в той час, коли Ізраїль звинувачує ХАМАС у невиконанні угоди про передачу заручників, живих і мертвих, у рамках угоди про припинення бойових дій у Газі.
"Що стосується ХАМАС - це буде швидко залагоджено", - сказав президент у короткій телефонній розмові.
Після розмови Трампа з CNN у вівторок два високопосадовці заявили, що США не вважають, що ХАМАС порушує свої зобов'язання за угодою про припинення вогню, не передаючи останки мертвих заручників.
Вони заявили, що США через посередників отримали від бойовиків ХАМАС запевнення в тому, що вони зроблять усе можливе, щоб знайти й повернути решту тіл, і що США активно працюють через посередників, надаючи розвідувальну та логістичну підтримку для пошуків.
Трамп сказав CNN, що наразі ХАМАС "входить і очищає територію від банд, жорстоких банд".
Коли його запитали, чи можливо, що ХАМАС страчує невинних палестинців, Трамп відповів: "Я вивчаю це питання".
Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.
