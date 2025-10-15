Авторизация

Трамп пригрозив Китаю відплатою за відмову купувати американську сою

 

Президент США Дональд Трамп розкритикував Китай за відмову купувати американські соєві боби та заявив про контрзаходи, якщо китайські імпортери не поновлять закупівлі.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Китай "навмисно" не купує американську сою, "створюючи труднощі для наших фермерів, що вирощують сою". Він назвав це "економічно ворожим актом".

"Ми розглядаємо можливість припинення співпраці з Китаєм у сфері виробництва кулінарної олії та інших елементів торгівлі як відповідь на ці дії. Наприклад, ми можемо легко виробляти кулінарну олію самостійно, нам не потрібно купувати її в Китаї", - додав він.

Зазначимо, напруга між США та Китаєм різко зросла минулого тижня після того, як Китай оголосив про нові експортні обмеження та інші заходи, частина з яких набуде чинності лише в листопаді або може бути застосована вибірково.

Розлючений Трамп 10 жовтня заявив, що з 1 листопада запровадить 100-відсоткові мита на китайські товари та обмежить експорт певного американського програмного забезпечення, а також може призупинити постачання авіаційних деталей.

У своєму зверненні Міністерство торгівлі Китаю закликало США припинити погрожувати підвищенням мит і закликало до подальших переговорів для врегулювання спірних питань.

13 жовтня Трамп на тлі нового загострення торговельних відносин з Китаєм запевнив, що зможе залагодити конфлікт з Пекіном і "все буде добре".
