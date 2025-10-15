Фінансові новини
15.10.25
12:18
RSS
мапа сайту
Китай ввів санкції проти пов’язаних зі США дочірніх компаній корейської Hanwha Ocean
09:22 15.10.2025 |
Уряд Китаю у вівторок оголосив про санкції проти п'яти пов'язаних зі США дочірніх компаній південнокорейської Hanwha Ocean - другої у рейтингу найбільших світових суднобудівних компаній.
Про це повідомило Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.
Санкції проти американських суднобудівних підприємств оголошені в день, коли Китай та Сполучені Штати синхронно запровадили додаткові портові збори для суден одне одного, а Пекін ще й розпочав розслідування протекціоністських заходів США у сфері морських перевезень для визначення масштабів збитків, які вони можуть завдати китайському суднобудуванню і судноплавству.
Одним із пунктів китайського розслідування є встановлення компаній та осіб, які сприяли запровадженню Вашингтоном дискримінуючих заходів (портових зборів) проти Китаю і, як випливає з заяви Мінторгівлі КНР, сьогоднішні санкції проти американських компаній пов'язані саме з їх можливою участю в антикитайських діях адміністрації США.
«Американські дочірні компанії Hanwha Marine & Offshore Corporation допомагали та підтримували розслідування уряду Сполучених Штатів, що поставило під загрозу суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю... Тому Китай вирішив додати до списку ненадійних організацій п'ять дочірніх компаній Hanwha Marine Corporation, пов'язаних зі США,.. та вжити щодо них контрзаходів», - ідеться в заяві.
У «чорний список» Пекіна потрапили Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings та HS USA Holdings Corp.
Китайським організаціям та фізичним особам заборонено проводити будь-які операції, співпрацювати або взаємодіяти в інший спосіб із підсанкційними підрозділами Hanwha.
Південнокорейські ЗМІ пишуть, що оголошення Китаєм контрзаходів викликало занепокоєння інвесторів південнокорейських суднобудівних компаній, через що акції Hanwha Ocean у вівторок упали на 5,8%, а найбільшого у світі суднобудівника HD Hyundai Heavy - подешевшали на 4,1%.
МЗС Південної Кореї заявило, що визначає можливі наслідки санкцій Пекіна і планує зв'язатися з китайською стороною, щоб мінімізувати негативний вплив.
Американська сторона наразі не коментує санкції Китаю проти зазначених суднобудівних підприємств.
