15.10.25
00:51
Трамп пригрозив Іспанії митами через низькі витрати на оборону
23:54 14.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп у вівторок пригрозив Іспанії торговими санкціями через відмову збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав журналістам у Білому домі.
Трамп сказав, що "дуже незадоволений" Іспанією, бо вона "єдина країна, яка не збільшила свої видатки до 5% ВВП".
"Я думав про те, щоб застосувати до них (Іспанії. - Ред.) торговельні санкції у вигляді тарифів через те, що вони зробили, і, думаю, я це зроблю", - додав президент США.
Минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.
У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.
Джерела іспанських ЗМІ у НАТО також казали, що Альянс не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі.
