Рідкісноземельні матеріали під замком Китаю: Захід попереджає про хаос поставок

Західні компанії застерігають, що поновлена суперечка США та Китаю щодо рідкісноземельних матеріалів призведе до "зруйнованих" ланцюгів постачання та вищих цін на чипи, автомобілі й озброєння. Представники індустрії закликають обидві сторони до деескалації.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Китай уперше запровадив обмеження на експорт рідкоземів у квітні у відповідь на мита адміністрації Трампа, що спричинило затримки у виробництві авто й змусило західні компанії накопичувати запаси.

Минулого тижня Пекін ще більше посилив правила: тепер іноземним компаніям потрібен дозвіл на експорт магнітів, які містять навіть слідові кількості рідкоземів китайського походження, а також обмежено передачу технологій виготовлення магнітів іноземцям.

У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив додатковим 100% митом на імпорт із Китаю напередодні очікуваної в цьому місяці зустрічі з Сі Цзіньпіном.

"Нові правила, видані Міністерством комерції КНР, матимуть далекосяжні наслідки для поставок постраждалих продуктів до Німеччини та Європи", - заявив представник німецької автогалузевої асоціації VDA.

Оборонні підрядники та інші учасники ринку кажуть, що експортконтроль Китаю може затримати виробництво окремих компонентів озброєнь і підштовхнути ціни вгору, попри нещодавні спроби створити запаси. Рідкоземи критично важливі для технологій оборони - від винищувачів F-35 і ракет Tomahawk до радарів і дронів.

Грейсалін Баскаран, директорка програми з безпеки критичних мінералів у CSIS, зазначила, що нові заходи Пекіна суттєво вдарять по оборонному сектору: вони виводять "навіть найменші сліди китайських матеріалів" із іноземних військових спроможностей, що "надзвичайно карально".

Китай домінує у виробництві рідкоземів, контролюючи близько 90% світової переробки і понад 90% виробництва магнітів. Ці мінерали та магніти критично важливі для смартфонів, електромобілів і винищувачів.

Правила ускладнюють іншим країнам розвиток власної індустрії магнітів, забороняючи чи обмежуючи експорт широкого спектра пов'язаних технологій і процесів, а також обмежують можливість громадян КНР ділитися техматеріалами чи інформацією.

Автовиробники подвоїли або потроїли замовлення в німецького виробника магнітів Magnosphere після оголошення нових заходів минулого тижня. "Ми так чи інакше це зробимо", - сказав CEO компанії Франк Еквард.

Втім він попередив про "серйозні проблеми" для світового автопрому: "Ламається не лише виробництво автівок, а й уся ланка постачання до автозаводів, - сказав він. - Вона почала руйнуватись на початку року, і цей процес прискориться".