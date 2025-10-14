Авторизация

На Мадагаскарі армія заявила про захоплення нею влади

 

Вищий конституційний суд Мадагаскару у вівторок, 14 жовтня, запросив полковника Майкла Рандріаніріну, командира армії, який оголосив про захоплення влади військовими на тлі протестів Gen Z, обійняти посаду нового президента країни.

Рішення ухвалено на тлі втечі президента Андрі Радзуеліни, який більше не може виконувати обов'язки, йдеться на сайті суду, пише Reuters. Суд зобов'язав Рандріаніріну провести нові вибори протягом 60 днів.

Військові обіцяють провести референдум

Полковник Рандріаніріна, командир елітного підрозділу CAPSAT, раніше 14 жовтня заявив журналістам, що перехідний період в країні триватиме максимум два роки. "Період оновлення триватиме максимум два роки. За цей час відбудеться референдум для встановлення нової Конституції, після чого шляхом виборів поступово постануть нові інститути", - цитує Reuters Рандріаніріну.

За його словами, буде призначений прем'єр-міністр, який незабаром сформує цивільний уряд, а також створена президентська рада з представників армії та жандармерії, пише dpa.

Нацасамблея проголосувала за імпічмент президента

Раніше Національна асамблея, нижня палата парламенту, проголосувала за імпічмент Радзуеліни, після чого військовий підрозділ CAPSAT оголосив про захоплення влади. Військові розпустили всі державні інституції, окрім асамблеї, та призупинили дію конституції. CAPSAT, який раніше допоміг Радзуеліні прийти до влади під час перевороту 2009 року, приєднався до протестувальників на вихідних, відмовившись стріляти в них. Підрозділ заявив, що взяв під контроль сухопутні, повітряні та військово-морські сили острівної держави.

Президент втік з країни

Президент Радзуеліна, який, за даними французької телекомпанії RFI, втік з країни на французькому військовому літаку, в пості в соцмережі Х заявив, що розпустив асамблею указом для "відновлення порядку". Його офіс назвав дії військових "спробою перевороту" та запевнив, що президент "повністю виконує обов'язки та забезпечує конституційний порядок".

Ввечері 13 жовтня Радзуеліна у відеозверненні з невідомого місця закликав до діалогу, наголосивши, що "не дозволить країні знищити себе", та відкинув добровільну відставку. За даними AFP та RFI, він переховується через загрозу життю, його місцезнаходження невідоме.

Протести Gen Z

Масові протести Gen Z - так званих "зумерів" - спалахнули наприкінці вересня через відключення електроенергії та води, високий рівень безробіття, бідність та корупцію. Тисячі молодих людей у столиці країни Антананаріву танцювали, співали та розмахували національними прапорами, звинувачуючи Радзуеліну, який має також французьке громадянство, в залежності від Франції.

За даними ООН, за перший тиждень жовтня в сутичках з силовиками загинуло 22 людей. Африканський Союз 13 жовтня скликав екстрене засідання, засудивши неконституційні зміни влади та закликавши до діалогу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

