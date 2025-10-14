Фінансові новини
- 14.10.25
- 03:17
- RSS
- мапа сайту
У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
23:43 13.10.2025 |
Слабкий попит на автомобілі й експансія китайських брендів на європейський ринок можуть спричинити закриття восьми заводів у Європі. Про це пише Bloomberg.
"Найближчими роками європейські автовиробники втратять від одного до двох мільйонів автомобілів через китайські бренди. Цього року частка китайських автовиробників у Європі досягне близько 5%", - заявив керівник AlixPartners у Німеччині Фабіан Піонтек.
Автомобільні заводи зазвичай прибуткові, якщо вони розраховані на випуск не менше 250 000 автомобілів на рік, стверджують експерти. Якщо китайські виробники продаватимуть у Європі близько 2 млн автомобілів на рік до 2030 року, у регіоні буде на вісім заводів більше, ніж потрібно.
Автомобільні заводи в ЄС у середньому працюють лише на 55% потужності, а майданчики завантажені менш ніж на три чверті, свідчать дані консалтингової компанії AlixPartners.
Автомобільні заводи в ЄС у середньому працюють лише на 55% потужності, а майданчики завантажені менш ніж на три чверті, свідчать дані консалтингової компанії AlixPartners.
У найгіршому становищі перебуває Stellantis NV: європейські підприємства виробника Alfa Romeo завантажені приблизно на 45%.
За даними Європейської асоціації автовиробників, постачання до Європи минулого року зросли лише на 0,9%, досягнувши близько 13 млн автомобілів.
Китайські бренди, такі як BYD і MG (SAIC Motor Corp.), можуть зайняти 10% ринку до 2030 року, що посилить тиск і змусить скорочувати потужності.
За оцінками AlixPartners, закриття великого заводу з чисельністю персоналу близько 10 000 осіб коштуватиме приблизно 1,5 млрд євро, а весь процес займе від одного до трьох років.
Минулого року керівництву Volkswagen були потрібні місяці, щоб досягти угоди з профспілковими лідерами про скорочення витрат. Зрештою компанія відмовилася від планів першого в історії VW закриття заводів у Німеччині.
Остаточна угода передбачала скорочення виробничих потужностей і скорочення штату на 35 000 осіб.
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
