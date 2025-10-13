Фінансові новини
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
13:59 13.10.2025
Палестинське угруповання ХАМАС, визнане терористичним у низці країн, у понеділок, 13 жовтня, передало представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) ще 13 ізраїльських заручників, повідомляють агентства dpa та AFP.
За інформацією видання Times of Israel, це Елкана Бохбот, Авінатан Ор, Йосеф-Хаїм Охана, Ев'ятар Девід, Ром Браславскі, Сегев Калфон, Німрод Коен, Максим Геркін, Ейтан Горн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Девід Куніо та Аріель Куніо.
Представник Червоного Хреста повідомив, що звільнені "перебувають у задовільному стані".
Раніше сьогодні угруповання звільнило сімох людей. Таким чином, ХАМАС більше не утримує живих заручників. Очікується також, що у понеділок Ізраїлю повернуть 28 загиблих.
Мирний саміт щодо Гази у Єгипті
10 жовтня набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Перший етап мирного плану передбачає звільнення ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських ув'язнених, поставку гуманітарної допомоги у Сектор Гази, відведення ізраїльських військ.
У Шарм-еш-Шейху у понеділок, 13 жовтня, відбудеться саміт за участю лідерів понад 20 країн для формалізації першого етапу угоди. Головуватимуть на ньому президент США Дональд Трамп і президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі. Також свою участь підтвердили президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), прем'єр Великобританії Кір Стармер, генсек ООН Антоніу Гутерріш та голова Євроради Антоніу Кошта. Ні представників ХАМАСу, ні Ізраїлю не очікують.
