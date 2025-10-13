Фінансові новини
- 13.10.25
- 14:27
Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
12:59 13.10.2025 |
Міністерство економіки Нідерландів 30 вересня застосувало закон про доступність товарів через серйозні проблеми з корпоративним управлінням у компанії Nexperia. Це винятковий захід, який надає міністру право блокувати або скасовувати рішення компанії, якщо вони можуть зашкодити інтересам підприємства або Європи, повідомляється на сайті міністерства.
Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але належить китайській компанії Wingtech Technology. Nexperia - один з найбільших у світі виробників діодів і транзисторів.
"Закон було застосовано після недавніх і гострих сигналів про серйозні недоліки управління та дії всередині Nexperia. Ці сигнали становили загрозу для безперервності й збереження на нідерландській та європейській території критичних технологічних знань і можливостей", - йдеться в заяві міністерства.
"Рішення спрямоване на запобігання ситуації, в якій товари, що виробляються Nexperia (готова продукція та напівфабрикати), стануть недоступними в надзвичайній ситуації", - заявило міністерство.
За даними джерел нідерландського видання NRC, ноу-хау Nexperia нібито планували передати до Китаю.
Рішення міністерства про здійснення економічної інтервенції не повинне вплинути на виробництво мікросхем Nexperia, йдеться в заяві міністерства.
SCMP пише, що китайські власники уже відреагували на рішення Нідерландів, назвавши його "надмірним втручанням".
"Такі дії серйозно суперечать давнім зобов'язанням Європейського Союзу щодо принципів ринкової економіки, чесної конкуренції та норм міжнародної торгівлі. Ми висловлюємо наш рішучий протест проти такого дискримінаційного ставлення до китайських підприємств", - заявила компанія у соціальній мережі WeChat.
