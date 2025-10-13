Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників
09:45 13.10.2025 |
Перші сім ізраїльських заручників ХАМАС було передано Червоному Хресту вранці у понеділок, повідомляють ізраїльські ЗМІ.
Згідно з ними, серед звільнених - Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор, Омрі Міран та Гай Гільбоа-Даллал.
Телеканал "Аль-Арабія" уточнює, що передача заручників відбувається у місті Газа.
У свою чергу в Червоному Хресті заявили: "Міжнародний комітет Червоного Хреста розпочав багатоетапну операцію зі сприяння звільненню та передачі заручників та затриманих у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС".
Офіційного підтвердження від армії оборони Ізраїлю наразі немає.
Співробітники Червоного Хреста доставлять заручників до військовослужбовців армії оборони Ізраїлю. Після цього звільнених буде вивезено з сектора на військовий об'єкт неподалік Реїму, де вони пройдуть початкове фізичне та психічне обстеження та зустрінуться зі своїми сім'ями.
Інші 13 живих заручників буде звільнено пізніше в різних районах Гази.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій
|Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою
|У США висунули звинувачення в шахрайстві прокурорці, яка вела справу щодо махінацій Трампа
|«Ой»: Трамп випадково опублікував повідомлення до генпрокурорки, у якому просив переслідувати його опонентів — NBC News
|Австрія закликала Єврокомісію до дій проти Угорщини через «продуктовий» спецподаток
|РФ запропонувала Сербії газовий контракт лише до кінця року. Вучич розчарований
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп