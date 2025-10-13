ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

Перші сім ізраїльських заручників ХАМАС було передано Червоному Хресту вранці у понеділок, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Згідно з ними, серед звільнених - Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор, Омрі Міран та Гай Гільбоа-Даллал.

Телеканал "Аль-Арабія" уточнює, що передача заручників відбувається у місті Газа.

У свою чергу в Червоному Хресті заявили: "Міжнародний комітет Червоного Хреста розпочав багатоетапну операцію зі сприяння звільненню та передачі заручників та затриманих у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС".

Офіційного підтвердження від армії оборони Ізраїлю наразі немає.

Співробітники Червоного Хреста доставлять заручників до військовослужбовців армії оборони Ізраїлю. Після цього звільнених буде вивезено з сектора на військовий об'єкт неподалік Реїму, де вони пройдуть початкове фізичне та психічне обстеження та зустрінуться зі своїми сім'ями.

Інші 13 живих заручників буде звільнено пізніше в різних районах Гази.