Трамп упевнений, що війна в Секторі Гази закінчилася

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що війну в Секторі Газа закінчено, і угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС дотримуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що так, я думаю, що його дотримуватимуться... Війну закінчено. Війну закінчено, ви розумієте?", - сказав Трамп журналістам.

Він додав, що є багато причин, через які він вірить, що угода збережеться. Зокрема через те, що люди "втомилися" від конфлікту.

"Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися", - заявив лідер США.

Крім того, Трамп продовжив хвалити прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Він зазначив, що той є прем'єром воєнного часу і виконав "дуже хорошу роботу".

"У мене з ним були деякі розбіжності, але вони швидко владналися. Але, на мій погляд, він виконав чудову роботу. Думаю, він був правильною людиною в той момент", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання репортера, чи взяв Нетаньягу якісь зобов'язання перед ним особисто з приводу переходу до наступного етапу мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Візит Трампа на Близький Схід

Нагадаємо, що в ніч на 13 жовтня (за київським часом) президент США Дональд Трамп уже вилетів на Близький Схід.

Відомо, що він сьогодні в понеділок, 13 числа, виступить перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом. Виступ заплановано на 11:00 за місцевим часом - менше ніж через 2 години після його прибуття до Тель-Авіва.

Крім того, Трамп буде в Єгипті, щоб узяти участь у мирній церемонії щодо Гази.

Додамо, що напередодні, на початку місяця США розробили новий план мирного врегулювання ситуації між Ізраїлем і ХАМАС. Документ складається з 20 пунктів.

Уже 8 жовтня Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану, а вже 10 числа, між сторонами почався режим припинення вогню. Ізраїль уже почав відведення військ, і сьогодні вранці очікується обмін полоненими.