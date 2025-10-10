У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю

NVIDIA та AMD, провідні виробники чипів для штучного інтелекту, повинні будуть надавати пріоритетний доступ до своїх процесорів американським компаніям замість китайських. Про це повідомляє Bloomberg.

Такі вимоги були ухвалені сенатом у новому законі. Він має на меті підвищити конкурентоспроможність США у передових галузях промисловості. Заразом цей закон допоможе обмежити експорт чипів до Китаю та інших іноземних конкурентів.

"Сьогодні Сенат вжив заходів, щоб американські споживачі, включаючи малі підприємства та стартапи, не були змушені чекати в черзі за китайськими технологічними гігантами при купівлі новітніх чіпів штучного інтелекту", - заявила в офіційному повідомленні головна співавторка закону Елізабет Воррен.

У відповідь керівники та асоціації американських технологічних компаній розкритикували новий закон, заявивши, що він може обмежити конкуренцію та гальмувати інновації в США.

Нові обмеження на постачання чипів до Китаю ухвалені в рамках щорічного законопроєкту про оборонну політику. Щоб закон набув чинності, представникам обох палат Конгресу ще потрібно погодити остаточний пакет, який теоретично може не включати ці положення.

Такі дії є наслідками угод адміністрації Дональда Трампа з NVIDIA та AMD. Тоді також було ухвалене рішення, що обидва виробники чипів повинні сплачувати уряду Америки 15% від доходів отриманих через продаж чипів для штучного інтелекту до Китаю.