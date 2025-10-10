Фінансові новини
У Білому домі незадоволені рішенням Нобелівського комітету
17:39 10.10.2025 |
У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет після того, як американський президент Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, а також заявили, що комітет "ставить політику вище за мир".
Про це написав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Як відомо, Нобелівська премія миру за 2025 рік, особливу увагу до якої було прикуто через бажання Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.
У відповідь на це, Чун заявив, що Нобелівський комітет довів, що для нього "політика важливіша за мир".
"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі", - додав директор з комунікацій Білого дому.
Як повідомлялося, норвезькі політики готуються до непередбачуваних наслідків для відносин країни зі США, якщо американський президент не отримає Нобелівську премію миру, яку він так хоче.
Як відомо, Трамп неодноразово говорив, що завдяки йому у світі вдалось покласти край кільком збройним конфліктам, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.
Раніше повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також своє прагнення отримати Нобелівську премію миру.
