Запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста
16:40 10.10.2025
У п'ятницю, 10 жовтня, розпочав роботу прямий поїзд Київ - Бухарест.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".
За словами міністра, незважаючи на нічну масштабну атаку Росії, 10 жовтня Україна, Румунія та Молдова відзначають важливий новий крок у зміцненні свого особливого партнерства: розпочав роботу прямий поїзд Київ - Бухарест.
Сибіга наголосив, що це сполучення - не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи.
Маршрут сприяє покращенню регіональної зв'язності, інтеграції, мобільності та економічних зв'язків у рамках Одеського трикутника - формату "Україна - Республіка Молдова - Румунія", названого на честь міста, де він був започаткований у 2022 році.
У тестовому режимі залізничне сполучення між столицями України та Румунії запустили у серпні.
Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, відновили 18 січня 2023 року.
