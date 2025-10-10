Авторизация

Запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста

Запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста

 

У п'ятницю, 10 жовтня, розпочав роботу прямий поїзд Київ - Бухарест.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

За словами міністра, незважаючи на нічну масштабну атаку Росії, 10 жовтня Україна, Румунія та Молдова відзначають важливий новий крок у зміцненні свого особливого партнерства: розпочав роботу прямий поїзд Київ - Бухарест.

Сибіга наголосив, що це сполучення - не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи.

Маршрут сприяє покращенню регіональної зв'язності, інтеграції, мобільності та економічних зв'язків у рамках Одеського трикутника - формату "Україна - Республіка Молдова - Румунія", названого на честь міста, де він був започаткований у 2022 році.

У тестовому режимі залізничне сполучення між столицями України та Румунії запустили у серпні.

Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, відновили 18 січня 2023 року.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

