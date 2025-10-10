Перемир'я в Газі: ЦАХАЛ завершив виведення військ, США відправлять бійців для контролю

Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Укрінформ.

«Станом на 12:00 війська ЦАХАЛ зайняли позиції на оновлених лініях розгортання відповідно до умов перемир'я та угоди про повернення заручників», - повідомляє військове командування.

За його інформацією, війська Південного командування розгорнуті в цьому районі і продовжуватимуть операції у разі безпосередньої загрози.

Протягом 72 годин, тобто до понеділка опівдні, ХАМАС має звільнити 48 заручників, яких утримує, з них 20, як вважається, живі. У минулому терористична група повідомляла посередникам, що не знає, де знаходяться тіла деяких убитих заручників, що може затримати їх звільнення.

BBC повідомляє, посилаючись на слова американських чиновників, що до 200 американських військовослужбовців, які вже базуються на Близькому Сході, будуть переведені до Ізраїлю, щоб допомогти контролювати припинення вогню в Газі. Там під керівництвом Центрального командування США (Centcom), яке базується в регіоні, буде створено багатонаціональну оперативну групу, відому як цивільно-військовий координаційний центр, до якої, ймовірно, також увійдуть військові з Єгипту, Катару, Туреччини та ОАЕ. Один високопоставлений чиновник заявив, що американські війська не входитимуть до Гази. Робоча група має на меті контролювати хід виконання угоди про припинення вогню, а також допомагати координувати гуманітарну допомогу.

Багатонаціональні сили будуть інформувати як ізраїльтян, так і ХАМАС через Єгипет і Катар про ситуацію на місці та будь-які потенційні порушення перемир'я, заявив один із чиновників.

Сили створюються під керівництвом адмірала Бреда Купера, голови Centcom, який приєднався до американської делегації для участі в непрямих переговорах в Єгипті.

Одним із пунктів 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа щодо Гази було створення США спільно з арабськими та міжнародними партнерами тимчасових міжнародних стабілізаційних сил для негайного розгортання в Газі, але це ще має бути узгоджено між сторонами і відбудеться лише в разі завершення обміну заручниками та в'язнями.