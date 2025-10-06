Залізна леді Японії. Хто така Санае Такаїчі, яка стане першою жінкою прем'єром країни

Тіншуй Ян / BBC News

Шанована постать: баронеса Маргарет Тетчер. Особиста мета: стати "залізною леді" Японії.

Лише після двох невдалих спроб у суботу Санае Такаїчі нарешті досягла своєї давньої амбіції.

64-річного політика обрали лідеркою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП). Тепер вона стане першою жінкою прем'єр-міністром країни.

Колишня міністерка уряду та телеведуча, а ще колись барабанщиця хеві-метал гурту, очолить партію, яка намагається повернути довіру виборців після скандалів та боротьби з ультраправими, а також країну, яка бореться з низькою народжуваністю та зростанням геополітичної напруженості.

Такаїчі народилася в префектурі Нара в 1961 році. Батько Такаїчі був офісним працівником, а мати - поліцейською. Політика була далека від її виховання.

Колись завзята барабанщиця хеві-металу, вона була відома тим, що носила з собою багато паличок, бо весь час ламала їх під час інтенсивної гри на барабанах.

Вона також була аквалангісткою та автолюбителькою - її улюблену Toyota Supra тепер виставили у музеї Нари.

А піти в політику вона вирішила у 1980-х роках, під час піку торговельної кризи між США та Японією. Прагнучи зрозуміти американське сприйняття Японії, вона працювала в офісі демократки Патрісії Шредер, конгресвумен, відомої своєю критикою Японії.

Такаїчі бачила, як американці плутають японську, китайську та корейську мови та кухню, обʼєднуючи Японію з Китаєм та Південною Кореєю.

"Якщо Японія не зможе захистити себе, її доля завжди буде залежати від поверхневої думки США", - дійшла висновку Такаїчі.

Вона балотувалася на своїх перших парламентських виборах у 1992 році як незалежна кандидатка, але програла.

Тоді вона наполегливо працювала й виграла мандат через рік, приєднавшись до ЛДП у 1996 році.

Відтоді її обирали депутаткою парламенту 10 разів, програла вона лише раз. Такаїчі здобула репутацію одного з найвідвертіших консервативних голосів партії.

Вона також обіймала керівні урядові посади, у тому числі міністра економічної безпеки, державного міністра торгівлі та промисловості, а також рекордний термін перебувала на посаді міністра внутрішніх справ та зв'язку.

У 2021 році Такачі вперше взяла участь у перегонах за лідерство в ЛДП, але програла Фуміо Кісіді. Вона спробувала ще раз у 2024 році, цього разу перемігши в першому турі голосування, але зрештою програвши Сігеру Ісібі.

Цього року, з третьої спроби, вона здобула перемогу, це означає, що тепер вона може стати першою жінкою прем'єр-міністром Японії після того, як парламент затвердить її призначення.

"Моя мета - стати Залізною леді", - сказала вона групі школярів під час своєї нещодавньої кампанії.

Санае Такаїчі (у першому ряду праворуч) призначив міністеркою внутрішніх справ та зв'язку у 2014 році покійний прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе

Такаїчі - переконана консерваторка, яка давно виступає проти законодавства, що дозволяє заміжнім жінкам зберігати свої дівочі прізвища, наполягаючи на тому, що це підриває традиції. Вона також виступає проти одностатевих шлюбів.

Однак нещодавно вона пом'якшила свій тон. Під час своєї кампанії вона пообіцяла зробити оплату послуг няні частково податковою пільгою та запропонувала податкові пільги для компаній, які надають послуги з догляду за дітьми на місці.

Її сімейний та особистий досвід лежить в основі її політичних пропозицій: розширення лікарняних послуг для жінок, більше визнання працівників, які допомомагають у догляді, та покращення догляду для японського суспільства, що старіє.

"Я особисто тричі у своєму житті мала досвід роботи з доглядальницею та доглядальницею", - сказала вона.

"Ось чому моя рішучість зменшити кількість людей, змушених залишати роботу через догляд, виховання дітей або відмову дітей відвідувати школу, лише зросла".

"Я хочу створити суспільство, де людям не доведеться відмовлятися від своєї кар'єри", - пояснювала вона.

Будучи протеже покійного Сіндзо Абе, вона пообіцяла відродити його економічне бачення "Абеноміки" щодо високих державних витрат та дешевих запозичень.

Вона регулярно відвідує суперечливий храм Ясукуні, який вшановує загиблих у війні японців, у тому числі засуджених воєнних злочинців.

Вона також закликала до послаблення конституційних обмежень щодо Сил самооборони країни, яким заборонено мати наступальні можливості.

З моменту свого заснування в 1955 році ЛДП домінувала в японській політиці, але зараз вона втрачає позиції через розчарування млявою економікою, демографічним спадом та соціальним невдоволенням.

Такаїчі належить до правого крила ЛДП, і, обравши її, ЛДП сподівається повернути консервативних виборців, які тяжіли до ультраправої партії Сансейто.

Сансейто, яка балотується під гаслом "Японія понад усе", нещодавно зросла з одного до 15 місць, відволікши консервативних виборців. ЛДП втратила більшість в обох палатах парламенту.

Сама Такаїчі визнала проблему у своїй промові після перемоги в першому турі голосування: "Ми отримали особливо жорстку критику від наших основних прихильників, консерваторів та членів партії".

"ЛДП повинна змінитися заради сьогодення та майбутнього Японії. Ми завжди будемо ставити національні інтереси на перше місце та керувати країною з почуттям балансу".

Очікується, що парламент затвердить її на посаді прем'єр-міністра 15 жовтня.