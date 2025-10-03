Фінансові новини
Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
15:46 03.10.2025 |
Швейцарія заявила в п'ятницю, що посилює свої системи захисту від безпілотників для захисту військової інфраструктури після нещодавнього збільшення кількості інцидентів з безпілотниками в Європі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Швейцарська армія доручила федеральному управлінню оборонних закупівель, armasuisse, придбати системи після успішних польових випробувань цього літа, повідомив уряд.
"На основі цих висновків і у відповідь на зростаючу кількість випадків з безпілотниками армія доручила збройним силам пріоритетно закуповувати системи захисту від мікро- і мінідронів", - йдеться в заяві уряду.
Крім того, armasuisse підписала рамкові угоди з трьома постачальниками на постачання комерційних мінідронів, аксесуарів і послуг на загальну суму близько 108 мільйонів швейцарських франків (136 мільйонів доларів), додали в уряді.
Ця заява була зроблена наступного дня після того, як міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер зустрівся зі своїм німецьким колегою і попередив про зростаючу загрозу, яку становлять безпілотники.
У п'ятницю безпілотники, помічені вночі в аеропорту Мюнхена, призвели до скасування і перенаправлення десятків рейсів.
У Бельгії ведуть розслідування щодо появи невідомих п'ятнадцяти безпілотників над військовою базою на сході країни.
