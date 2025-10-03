Авторизация

Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників

 

Швейцарія заявила в п'ятницю, що посилює свої системи захисту від безпілотників для захисту військової інфраструктури після нещодавнього збільшення кількості інцидентів з безпілотниками в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Швейцарська армія доручила федеральному управлінню оборонних закупівель, armasuisse, придбати системи після успішних польових випробувань цього літа, повідомив уряд.

"На основі цих висновків і у відповідь на зростаючу кількість випадків з безпілотниками армія доручила збройним силам пріоритетно закуповувати системи захисту від мікро- і мінідронів", - йдеться в заяві уряду.

Крім того, armasuisse підписала рамкові угоди з трьома постачальниками на постачання комерційних мінідронів, аксесуарів і послуг на загальну суму близько 108 мільйонів швейцарських франків (136 мільйонів доларів), додали в уряді.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер зустрівся зі своїм німецьким колегою і попередив про зростаючу загрозу, яку становлять безпілотники.

У п'ятницю безпілотники, помічені вночі в аеропорту Мюнхена, призвели до скасування і перенаправлення десятків рейсів.

У Бельгії ведуть розслідування щодо появи невідомих п'ятнадцяти безпілотників над військовою базою на сході країни.
 

