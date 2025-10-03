Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії в Казахстані

Alem.ai



Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про запуск у Казахстані нової лабораторії з вивчення технологій штучного інтелекту. Проєкт у перспективі торкнеться більш ніж мільярда користувачів. Презентація відбулася на міжнародному форумі Digital Bridge-2025 в Астані, заявили місцеві ЗМІ.

За словами Дурова, проєкт реалізується в партнерстві Telegram і казахстанського суперкомп'ютерного кластера. Його запуск курує Міністерство штучного інтелекту Казахстану. Нова технологія, що знаходиться на стику блокчейну і ШІ, відкриє користувачам месенджера доступ до розумних функцій на глобальному рівні.

«Казахстанський суперкомп'ютерний кластер стане основним джерелом енергії. Разом ми зможемо забезпечити мільярд людей прозорим, ефективним і конфіденційним використанням штучного інтелекту», - сказав Дуров.

Telegram останніми місяцями розширив інфраструктуру в Казахстані, що дало змогу поліпшити якість зв'язку для 12 мільйонів місцевих користувачів, заявив бізнесмен. Ці доопрацювання, за словами Дурова, стали підготовчим етапом до запуску нового сервісу.

Спеціалізовану лабораторію розмістять у місті Астана. Її штаб розташовуватиметься в будівлі Alem.ai та займеться розвитком технологій спільно з казахстанськими партнерами.

Крім того, Дуров нагадав про перший регіональний офіс Telegram у Казахстані. Компанія також співпрацює з Astana Hub, статус учасника якого отримала 2023 року.

Казахстанська влада привітала запуск проєкту, наголосивши на його стратегічній значущості для розвитку цифрової інфраструктури та глобальній ролі країни у сфері ШІ.