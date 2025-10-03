Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії в Казахстані
12:05 03.10.2025 |
Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про запуск у Казахстані нової лабораторії з вивчення технологій штучного інтелекту. Проєкт у перспективі торкнеться більш ніж мільярда користувачів. Презентація відбулася на міжнародному форумі Digital Bridge-2025 в Астані, заявили місцеві ЗМІ.
За словами Дурова, проєкт реалізується в партнерстві Telegram і казахстанського суперкомп'ютерного кластера. Його запуск курує Міністерство штучного інтелекту Казахстану. Нова технологія, що знаходиться на стику блокчейну і ШІ, відкриє користувачам месенджера доступ до розумних функцій на глобальному рівні.
«Казахстанський суперкомп'ютерний кластер стане основним джерелом енергії. Разом ми зможемо забезпечити мільярд людей прозорим, ефективним і конфіденційним використанням штучного інтелекту», - сказав Дуров.
Telegram останніми місяцями розширив інфраструктуру в Казахстані, що дало змогу поліпшити якість зв'язку для 12 мільйонів місцевих користувачів, заявив бізнесмен. Ці доопрацювання, за словами Дурова, стали підготовчим етапом до запуску нового сервісу.
Спеціалізовану лабораторію розмістять у місті Астана. Її штаб розташовуватиметься в будівлі Alem.ai та займеться розвитком технологій спільно з казахстанськими партнерами.
Крім того, Дуров нагадав про перший регіональний офіс Telegram у Казахстані. Компанія також співпрацює з Astana Hub, статус учасника якого отримала 2023 року.
Казахстанська влада привітала запуск проєкту, наголосивши на його стратегічній значущості для розвитку цифрової інфраструктури та глобальній ролі країни у сфері ШІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії в Казахстані
|Росія запустила 35 ракет і сотні дронів: била по газотранспортній інфраструктурі України
|Путіну бракує грошей на війну: Російська влада пустить «під ніж» ключові проєкти охорони здоров'я
|У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки військових ЗСУ
|Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа
|Лідери США та Китаю матимуть у Кореї неформальну зустріч щодо торгівлі - Бессент
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
Бізнес
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ