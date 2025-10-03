Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Павло Дуров оголосив про запуск ШІ-лабораторії в Казахстані

 Alem.ai

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про запуск у Казахстані нової лабораторії з вивчення технологій штучного інтелекту. Проєкт у перспективі торкнеться більш ніж мільярда користувачів. Презентація відбулася на міжнародному форумі Digital Bridge-2025 в Астані, заявили місцеві ЗМІ.

За словами Дурова, проєкт реалізується в партнерстві Telegram і казахстанського суперкомп'ютерного кластера. Його запуск курує Міністерство штучного інтелекту Казахстану. Нова технологія, що знаходиться на стику блокчейну і ШІ, відкриє користувачам месенджера доступ до розумних функцій на глобальному рівні.

«Казахстанський суперкомп'ютерний кластер стане основним джерелом енергії. Разом ми зможемо забезпечити мільярд людей прозорим, ефективним і конфіденційним використанням штучного інтелекту», - сказав Дуров.

Telegram останніми місяцями розширив інфраструктуру в Казахстані, що дало змогу поліпшити якість зв'язку для 12 мільйонів місцевих користувачів, заявив бізнесмен. Ці доопрацювання, за словами Дурова, стали підготовчим етапом до запуску нового сервісу.

Спеціалізовану лабораторію розмістять у місті Астана. Її штаб розташовуватиметься в будівлі Alem.ai та займеться розвитком технологій спільно з казахстанськими партнерами.

Крім того, Дуров нагадав про перший регіональний офіс Telegram у Казахстані. Компанія також співпрацює з Astana Hub, статус учасника якого отримала 2023 року.

Казахстанська влада привітала запуск проєкту, наголосивши на його стратегічній значущості для розвитку цифрової інфраструктури та глобальній ролі країни у сфері ШІ.
За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес