В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував земляків для війни проти України на боці рф

Суд в Іраку призначив довічне позбавлення волі для чоловіка, який вербував іракців для війни проти України.

Про це пише Associated Press.

У Кримінальному суді Наджафу розповіли, що засуджений «створював групи й відправляв їх воювати в інші країни в обмін на фінансову винагороду».

Іракський судовий чиновник і високопоставлений посадовець служби безпеки, які спілкувалися з AP на умовах анонімності, уточнили, що йдеться про вербування бойовиків для російської армії, яка воює проти України.

Чоловік, на ім'я Рісан Фалах Камель, отримав довічне ув'язнення на підставі законодавства Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.