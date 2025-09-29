Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини
09:29 29.09.2025 |
Франція, Велика Британія та ще 10 країн у відповідь на безпрецедентну фінансову кризу, з якою стикається Палестинська адміністрація, створили коаліцію для її фінансової підтримки.
Про це йдеться у заяві МЗС Франції, передає Укрінформ.
«Сьогодні Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Ірландія, Японія, Норвегія, Саудівська Аравія, Словенія, Іспанія, Швейцарія та Велика Британія оголосили про створення Надзвичайної коаліції за фінансову стійкість Палестинської адміністрації», - зазначається в заяві.
У ній наголошується, що коаліція створена у відповідь на найгострішу та безпрецедентну фінансову кризу, з якою стикається Палестинська адміністрація (ПА), а безпосередньою метою об'єднання є стабілізувати фінанси ПА та зберегти її здатність управляти, надавати основні послуги та підтримувати безпеку задля регіональної стабільності та підтримки рішення про створення двох держав.
У тексті йдеться, що коаліція вже залучила велику групу країн-партнерів із різних регіонів, багато з яких вже зробили значні фінансові внески та пообіцяли надавати постійну підтримку.
«Наша колективна участь демонструє широкий міжнародний консенсус щодо необхідності запобігання краху Палестинської адміністрації та підтримки основ миру», - заявили підписанти документа.
Країни, які створили коаліцію, також зажадали від Ізраїлю негайно розблокувати всі палестинські фінансові надходження та припинити будь-які заходи, які заважають або послаблюють ПА чи ставлять під загрозу її існування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Угорщина проти перемоги над Росією: Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС
|Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини
|Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту» - Підласа
|Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора Асада майже через рік після його втечі до росії
|Росію знову не обрали до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації
|«Росатом» збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року