Франція та ще 11 країн оголосили про створення коаліції з фінансової підтримки адміністрації Палестини

Франція, Велика Британія та ще 10 країн у відповідь на безпрецедентну фінансову кризу, з якою стикається Палестинська адміністрація, створили коаліцію для її фінансової підтримки.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, передає Укрінформ.

«Сьогодні Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Ірландія, Японія, Норвегія, Саудівська Аравія, Словенія, Іспанія, Швейцарія та Велика Британія оголосили про створення Надзвичайної коаліції за фінансову стійкість Палестинської адміністрації», - зазначається в заяві.

У ній наголошується, що коаліція створена у відповідь на найгострішу та безпрецедентну фінансову кризу, з якою стикається Палестинська адміністрація (ПА), а безпосередньою метою об'єднання є стабілізувати фінанси ПА та зберегти її здатність управляти, надавати основні послуги та підтримувати безпеку задля регіональної стабільності та підтримки рішення про створення двох держав.

У тексті йдеться, що коаліція вже залучила велику групу країн-партнерів із різних регіонів, багато з яких вже зробили значні фінансові внески та пообіцяли надавати постійну підтримку.

«Наша колективна участь демонструє широкий міжнародний консенсус щодо необхідності запобігання краху Палестинської адміністрації та підтримки основ миру», - заявили підписанти документа.

Країни, які створили коаліцію, також зажадали від Ізраїлю негайно розблокувати всі палестинські фінансові надходження та припинити будь-які заходи, які заважають або послаблюють ПА чи ставлять під загрозу її існування.