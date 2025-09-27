Фінансові новини
27.09.25
00:01
Навроцький продовжив допомогу українцям у Польщі, але востаннє
23:44 26.09.2025 |
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження допомоги громадянам України.
Про це повідомив очільник канцелярії польського президента Збіґнєв Боґуцький, передає PAP.
«Це останній закон, який президент Навроцький підписує, що стосуватиметься такої форми допомоги громадянам України», - заявив Боґуцький.
Закон продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року. Надалі вони будуть вимушені перейти до звичайних умов легалізації, які діють і для інших іноземців.
Документ містить перелік пільг, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі. Зокрема, йдеться про реабілітацію, програми лікування наркотичної залежності, програми з охорони здоров'я, питання, пов'язані з придбанням рецептурних ліків, та інші медичні пільги, серед яких лікування катаракти і стоматологічні послуги.
Соціальну допомогу можуть отримати працевлаштовані українці, чиї діти навчаються у польській школі. Виняток зробили для батьків дітей з інвалідністю - якщо дитина має польське посвідчення про інвалідність, допомога виплачуватиметься незалежно від професійного статусу батьків.
«Президент змусив цей уряд нарешті обмежити виплати для громадян України, особливо для тих, хто не працює в Республіці Польщі, (або тим) хто навіть не перебуває тут. (...) Це, власне, кінець туризму з України коштом польського платника податків», - заявив Боґуцький.
Наприкінці серпня Навроцький ветував попередню версію закону, мотивуючи це тим, що виплату за програмою Rodzina 800+ мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі.
