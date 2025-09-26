Фінансові новини
- 26.09.25
- 11:17
КНДР на порозі створення ракети, що досягатиме США - Сеул
09:42 26.09.2025 |
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен застеріг, що Північна Корея перебуває на останньому етапі розробки міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що зможе вразити Сполучені Штати ядерною зброєю. Відповідну заяву Лі Дже Мен зробив у четвер, 25 вересня, під час заходу в Нью-Йорку, присвяченому налагодженню зв'язків з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі, повідомляє інформагенція Reuters.
За його словами, північнокорейські розробники "чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму" й далі розробляють МБР, які можуть бути оснащені ядерною боєголовкою та мати спроможність уразити Сполучені Штати.
"Видається, що вони ще не досягли успіху, але перебувають на завершальному етапі, залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це теж, ймовірно, буде вирішено найближчим часом", - додав Лі Дже Мен.
Заяви Сеулу пролунали на тлі випробувань потужних ракетних двигунів у КНДР
Торік Північна Корея запустила свою найновітнішу твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету - "Хвасон-19", в якій українські аналітики побачили багато схожості з російськими аналогами. Водночас нещодавно в Пхеньяні повідомили про успішне випробування новітнього потужного твердопаливного двигуна, тягою до 200 тонн-сил. Двигуни такої потужності КНДР ще не виробляла.
За даними північнокорейський пропагандистів, цим новітнім двигуном оснащуватиметься північнокорейська балістична ракета наступного покоління "Хвасон-20".
