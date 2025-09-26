Фінансові новини
- 26.09.25
- 11:17
У США висунули обвинувачення ексдиректору ФБР Джеймсу Комі
09:37 26.09.2025 |
Колишньому директору Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Джеймсу Комі висунуто обвинувачення у наданні неправдивих свідчень та перешкоджанні правосуддю, зазначається у заяві
міністерства юстиції США, опублікованій у четвер, 25 вересня.
Як повідомляє телеканал ABC News, йдеться про надання неправдивих свідчень Конгресу США та перешкоджання слідству, пов'язаному з його свідченнями щодо розслідування ФБР про втручання Росії у вибори 2016 року. У разі визнання винним Комі загрожує до п'яти років позбавлення волі.
"Ніхто не стоїть вище закону. Сьогоднішній обвинувальний акт відображає зобов'язання міністерства юстиції притягнути до відповідальності тих, хто зловживає владою і вводить американський народ в оману. У цій справі ми будемо дотримуватися фактів", - прокоментувала обвинувачення у соцмережі X генпрокурорка США Памела Бонді.
Чинний директор ФБР Кеш Патель заявив, що "попереднє корумповане керівництво занадто довго використовувало федеральні правоохоронні органи як зброю, завдаючи шкоди колись гордим інституціям та серйозно підриваючи довіру громадськості".
Комі заперечує звинувачення
"Моє серце розбите через міністерство юстиції, але я маю велику довіру до федеральної судової системи. І я невинний, тому давайте проведемо суд і збережемо віру", - сказав колишній чиновник у відео, опублікованому в Instagram.
Він також натякнув, що йдеться про помсту з боку Дональда Трампа: "Моя родина та я роками знали, що протистояння Дональду Трампу має свою ціну. Але ми не можемо уявити собі іншого життя. Ми не будемо жити на колінах, і ви теж не повинні".
Джеймс Комі був призначений директором ФБР у 2013 році тодішнім президентом США Бараком Обамою. Під час першого терміну Трампа Комі очолював розслідування втручання Росії у вибори-2016, досліджуючи можливі зв'язки між Москвою та членами передвиборної команди Трампа. Трамп звільнив Комі у 2017 році, поки розслідування ще тривало.
Трамп про обвинувачення: Справедливість в Америці
У дописі на платформі Truth Social президент США назвав Комі "одним із найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася ця країна" та "корумпованим керівником ФБР".
"Він так довго був таким поганим для нашої країни і тепер знаходиться на початку відповідальності за свої злочини проти нашої нації. Зробіть Америку знову великою", - написав він.
Нагадаємо, минулого тижня Трамп закликав генеральну прокурорку США висунути кримінальні обвинувачення проти кількох своїх політичних опонентів, зокрема проти Комі.
