Бізнес

Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп вчергове дав оцінку ситуації у війні РФ проти України. Свою позицію він висловив журналістам після церемонії підписання указів у Білому домі у четвер.

"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, що робить президент Путін. Він вбиває людей без будь-якої причини. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Фактично вони певну територію втрачають. І це погано для репутації Росії", - сказав Трамп журналістам, додавши, що "якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".

Трамп звернув увагу на те, що минуло чотири роки (з початку повномасштабної агресії РФ - ІФ-У) і що можна подивитися "що вони (РФ - ІФ-У) взяли - за останній місяць вони захопили дуже мало".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

