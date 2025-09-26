Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Економіка Росії котиться до пекла - Трамп
09:34 26.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп вчергове дав оцінку ситуації у війні РФ проти України. Свою позицію він висловив журналістам після церемонії підписання указів у Білому домі у четвер.
"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, що робить президент Путін. Він вбиває людей без будь-якої причини. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Фактично вони певну територію втрачають. І це погано для репутації Росії", - сказав Трамп журналістам, додавши, що "якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".
Трамп звернув увагу на те, що минуло чотири роки (з початку повномасштабної агресії РФ - ІФ-У) і що можна подивитися "що вони (РФ - ІФ-У) взяли - за останній місяць вони захопили дуже мало".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну
|Туреччина підписала контракт з Boeing на купівлю понад 200 пасажирських літаків. Флот Turkish Airlines буде оновлено до 2035 року
|Польща відкрила кордон з Білоруссю і просить своїх громадян негайно залишити країну
|КНДР на порозі створення ракети, що досягатиме США - Сеул
|У США висунули обвинувачення ексдиректору ФБР Джеймсу Комі
|Економіка Росії котиться до пекла - Трамп
Бізнес
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія