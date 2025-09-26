Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

Президент США Дональд Трамп вчергове дав оцінку ситуації у війні РФ проти України. Свою позицію він висловив журналістам після церемонії підписання указів у Білому домі у четвер.

"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, що робить президент Путін. Він вбиває людей без будь-якої причини. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Фактично вони певну територію втрачають. І це погано для репутації Росії", - сказав Трамп журналістам, додавши, що "якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".

Трамп звернув увагу на те, що минуло чотири роки (з початку повномасштабної агресії РФ - ІФ-У) і що можна подивитися "що вони (РФ - ІФ-У) взяли - за останній місяць вони захопили дуже мало".