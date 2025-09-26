Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ, що має прискорити продаж активів TikTok американським інвесторам

 

Дональд Трамп підписав указ, який має прискорити процес продажу активів TikTok у США консорціуму переважно американських інвесторів.

Церемонія підписання відбулася в Овальному кабінеті Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я мав дуже гарну розмову з китайським президентом Сі... Ми говорили про TikTok, і він висловив своє схвалення (на угоду з консорціумом інвесторів - ред.)», - розповів господар Білого дому.

Угода передбачає створення американської версії популярного відеододатка, що належатиме найбагатшим прихильникам президента. Це дозволить TikTok залишатися в онлайн-просторі у США після прийняття закону, який вимагає від його власника, китайського технологічного гіганта ByteDance, продати додаток або заборонити його по всій країні.

Указ президента став важливим кроком для остаточного продажу частини TikTok, що діє на території Сполучених Штатів, однак процес ще не завершений. Угода, ймовірно, вимагатиме схвалення регуляторних органів обох країн.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

