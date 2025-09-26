У Данії знову зупиняли роботу аеропорту через дрони. Поряд з країною помітили російський корабель

Аеропорт міста Ольсборг, що в Данії, знову призупиняв роботу через невідомі безпілотники, що були у повітряному просторі країни. Одночасно з цим неподалік країни помітили російський військовий корабель.

Про це пише TV2.

Так, данська поліція отримала повідомлення про об'єкт у повітрі, схожий на дрон. Через це повітряний простір над аеропортом Ольсборга закривали приблизно на годину.

А втім, після обстеження території та повітряного простору невідомі об'єкти, які сприйняли за дрони, зникли.

Через закриття авіапростору вранці 26 вересня два авіарейси - до Копенгагена та Амстердаму - довелося скасувати.

Тим часом данське видання Ekstra Bladet повідомило, що поблизу данського острова Лангеланн помітили російський військовий корабель «Александр Шабалин».

За даними видання, корабель помітили під час обстеження території з гелікоптера. При цьому на російському судні була вимкнена система відстежування, аби воно залишалося непоміченим.

Не перший інцидент з дронами

Це вже не перший подібний інцидент з невідомими дронами в аеропортах європейських міст. Наприкінці серпня у Вільнюському аеропорту призупиняли авіасполучення через невідомий дрон. Спершу повідомлялося, що він належить охоронній компанії, але там це відкинули.

А лише через кілька днів, 31 серпня, літак із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту мав проблеми із приземленням до болгарського міста Пловдив через перебої з GPS-сигналом.

На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через невідомий дрон.

Окрім того, були й інші порушення повітряного простору. У ніч проти 10 вересня, коли росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.

13 вересня винищувачі F-16 у Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі й відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, доки він зник із радарів.

19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Того самого дня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.