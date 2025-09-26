Фінансові новини
Трамп оголосив нові мита на ліки, вантажівки та кухонні шафи
09:06 26.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про нову хвилю мит, включно зі 100-відсотковим митом на імпорт ліків з 1 жовтня, якщо компанія не будує завод у США. Також запровадять 25% мита на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.
Про це Трамп оголосив 25 вересня, пише BBC.
«Причиною цього є масштабний "наплив" цієї продукції до Сполучених Штатів з інших країн», - написав Трамп, покликаючись на необхідність захисту американських виробників.
Ці оголошення з'явилися попри заклики американського бізнесу до Білого дому не запроваджувати подальші мита.
Нові тарифи можуть вплинути на основних виробників брендованих фармацевтичних препаратів, зокрема на Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію та Японію. За даними Організації Об'єднаних Націй, минулого року Велика Британія експортувала фармацевтичної продукції до США на понад 6 мільярдів доларів.
Трамп заявив, що мита на важкі вантажівки захистять американських виробників від «недобросовісної зовнішньої конкуренції» і що ці мита допоможуть підняти рівень американських компаній, як-от Peterbilt та Mack Trucks.
Президент США вважає, що завдяки митам ці фірми «будуть захищені від зовнішнього втручання».
Нові мита на кухонні й ванні шафи та деякі інші меблі були введені у відповідь на високий рівень імпорту, що завдало шкоди місцевим виробникам, сказав президент.
Він додав, що з наступного тижня США почнуть стягувати 30% мита на м'які меблі.
Нові мита з'явилися на тлі розширення Трампом своєї тарифної політики, яка була ключовою особливістю його другого терміну в Білому домі.
Нагадаємо, 1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових мит на імпорт розміром від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом. Для всіх країн, які не перелічені в додатку, залишається ставка в 10%, про яку Трамп оголосив 2 квітня.
