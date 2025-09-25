Фінансові новини
25.09.25
19:07
RSS
мапа сайту
Рютте поговорив з премʼєркою Данії про інциденти з БпЛА: сприймаємо «дуже серйозно»
17:12 25.09.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер поговорив з данською премʼєркою Метте Фредеріксен про останні інциденти з невідомими дронами в повітряному просторі Данії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте написав на Х.
За словами генсека НАТО, ситуацію з дронами, які порушили повітряний простір Данії, "ми сприймаємо дуже серйозно".
"Члени НАТО та Данія спільно працюють над тим, як забезпечити безпеку та захист нашої критичної інфраструктури", - додав він.
Фредеріксен на Х за підсумками розмови з генсеком також написала, що НАТО співпрацюватиме з Данією над тим, що можна зробити разом, щоб забезпечити безпеку та захист.
Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА - зокрема біля військових об'єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.
В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.
Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.
