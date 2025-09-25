Фінансові новини
Росія обмежила експорт дизпального після ударів українських дронів по НПЗ
16:59 25.09.2025
Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного палива для невиробників, відповідно виробники зможуть продовжити експорт.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заступника голови уряду РФ Олександра Новака.
Заборона на експорт бензину з РФ буде продовжена до кінця року як для виробників палива, так і для невиробників.
Виняток буде зроблено для поставок автопалива за міжурядовими угодами.
Крім того, буде введено заборону на експорт дизельного палива з РФ для невиробників, яка діятиме до кінця поточного року.
Заборона на експорт бензину з РФ для виробників палива була введена в кінці липня для підтримки внутрішнього ринку,її продовжили на вересень.
Новак визнав, що на ринку є "невеликий дефіцит нафтопродуктів", але, він запевняє, що його покриють завдяки накопиченим залишкам.
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
Сибіга каже, що Рубіо прийняв запрошення відвідати Україну
Іноземні інвестори не захотіли вкладати гроші в російські цінні папери попри гарантії Путіна
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
Рютте поговорив з премʼєркою Данії про інциденти з БпЛА: сприймаємо «дуже серйозно»
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський
Росія обмежила експорт дизпального після ударів українських дронів по НПЗ
В окремих регіонах – масштабні проблеми: в РФ закриваються АЗС через нестачу пального
«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій