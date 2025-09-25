Росія обмежила експорт дизпального після ударів українських дронів по НПЗ

Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного палива для невиробників, відповідно виробники зможуть продовжити експорт.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заступника голови уряду РФ Олександра Новака.

Заборона на експорт бензину з РФ буде продовжена до кінця року як для виробників палива, так і для невиробників.

Виняток буде зроблено для поставок автопалива за міжурядовими угодами.

Крім того, буде введено заборону на експорт дизельного палива з РФ для невиробників, яка діятиме до кінця поточного року.

Заборона на експорт бензину з РФ для виробників палива була введена в кінці липня для підтримки внутрішнього ринку,її продовжили на вересень.

Новак визнав, що на ринку є "невеликий дефіцит нафтопродуктів", але, він запевняє, що його покриють завдяки накопиченим залишкам.