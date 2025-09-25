Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В окремих регіонах – масштабні проблеми: в РФ закриваються АЗС через нестачу пального

 

В Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 об'єктів з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Зазначається, що на півдні РФ загалом кількість таких об'єктів знизилася на 14%, а в Криму та Севастополі - на 50%.

Учасники ринку говорять про вичерпання запасів у незалежних продавців та розраховують на стабілізацію ситуації до листопада. Експерти зазначають, що великі нафтокомпанії концентрують постачання на власних мережах і тримають ціни нижче за оптові, що посилює витіснення незалежних гравців, пише видання.

Міненерго, а також влада Криму і Севастополя заявила, що тримає питання забезпечення паливом "на контролі", інформує "Коммерсант".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес