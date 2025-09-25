В окремих регіонах – масштабні проблеми: в РФ закриваються АЗС через нестачу пального

В Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 об'єктів з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Зазначається, що на півдні РФ загалом кількість таких об'єктів знизилася на 14%, а в Криму та Севастополі - на 50%.

Учасники ринку говорять про вичерпання запасів у незалежних продавців та розраховують на стабілізацію ситуації до листопада. Експерти зазначають, що великі нафтокомпанії концентрують постачання на власних мережах і тримають ціни нижче за оптові, що посилює витіснення незалежних гравців, пише видання.

Міненерго, а також влада Криму і Севастополя заявила, що тримає питання забезпечення паливом "на контролі", інформує "Коммерсант".