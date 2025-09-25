Парламент Киргизстану вперше в історії проголосував за саморозпуск

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) 25 вересня ухвалив рішення про саморозпуск.

Про це повідомляє Радіо Аззатик, передає Укрінформ.

Законопроєкт про саморозпуск підтримали 84 депутати із 89 зареєстрованих на засіданні.

Раніше спікер Нурланбек Тургунбек уулу заявив, що до нього надійшла пропозиція від 32 депутатів про розпуск парламенту.

У листі спікеру ініціативна група депутатів наголошує на збігові двох виборчих кампаній: чергові парламентські вибори мають відбутися в листопаді 2026 року, а президентські - в січні 2027 року. На думку депутатів, ЦВК не зможе провести два політичні заходи в такий короткий термін.

Спікер підтримав ініціативу, додавши, що проведення двох виборів поспіль створить політичні та економічні труднощі для країни.

Згідно із законом, після прийняття парламентом рішення про саморозпуск президент має призначити дострокові вибори депутатів у 5-денний термін. Орієнтовно, вибори можуть відбутися 30 листопада 2025 року.

Позачергові вибори пройдуть за новою системою - від 30 багатомандатних округів буде обрано 90 депутатів. Крім того, нове законодавство передбачає гендерну квоту - при розподілі мандатів по кожному багатомандатному виборчому округу не може бути виділено більше двох мандатів для представників однієї статі.

Нинішній склад Жогорку Кенеша був обраний у 2021 році.

Парламент Киргизстану не вперше достроково припиняє роботу, зазначає Tengri News. У 1994 році перша Верховна Рада сама себе розпустила. У 2007 році парламент розпустив президент Курманбек Бакієв, а в 2010 році під час квітневої революції парламент припинив роботу за рішенням тимчасового уряду. У 2020 році після протестів результати парламентських виборів визнали недійсними, і депутати шостого скликання продовжували засідати без легітимності до нових виборів.