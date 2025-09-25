Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану та Венесуели, щоб не купувати російську - Bloomberg

Індійські чиновники знову повідомили адміністрації президента США Дональда Трампа, що для значного скорочення імпорту російської нафти індійськими НПЗ Вашингтон має дозволити закупівлю нафти у підсанкційних постачальників - Ірану та Венесуели.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Індійська делегація, яка перебувала із візитом у Сполучених Штатах цього тижня, повторила це прохання під час зустрічей з американськими чиновниками, розповів один із неназваних співрозмовників Bloomberg.

Інші джерела повідомили, що індійські представники наголосили, що одночасне припинення поставок НПЗ Індії із Росії, Ірану та Венесуели - усіх основних виробників нафти - може призвести до стрибка світових цін на нафту.

Представники Нью-Делі полетіли до США для проведення переговорів після того, як Вашингтон ввів жорсткі тарифи для країни у якості покарання за торгівлю нафтою з Росією. Попри мита Індія продовжує імпортувати нафту від виробника ОПЕК+, хоча і у менших обсягах.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гойал заявив у Нью-Йорку цього тижня, що країна хоче збільшити закупівлі американської нафти і газу, додавши, що цілі Нью-Делі у галузі енергетичної безпеки «будуть значною мірою залежати від участі США».

Росія була змушена знизити ціна на свою нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну в Україні. Майже 90% потреб Індії у нафті задовольняються за рахунок імпорту, і дешевша російська нафта допомогла зменшити навантаження на її імпортний рахунок. Іранська та венесуельська нафта теж будуть продаватися зі знижкою.

У 2019 році Індія припинили купувати іранську нафту, а найбільший приватний нафтопереробник країни, Reliance Industries Ltd., цього року припинив закупівлю венесуельської нафти через посилення санкцій з боку США.

Переробники можуть перейти на закупівлю більшої кількості нафти із Близького Сходу, але це буде коштувати дорожче і збільшить загальний імпортний рахунок, зазначає Bloomberg.

Дані Міністерства торгівлі Індії показали, що у липні індійські НПЗ платили у середньому 68,90 долара США за барель російської нафти, порівняно із 77,50 долара за нафту із Саудівської Аравії та 74,20 долара за нафту із США.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється танкерами, а Китай - найбільшим імпортером у цілому, включно із поставками трубопроводом.

Крім цього, нафтовий ринок готується до значного профіциту у наступному році, оскільки альянс ОПЕК+ та виробники, що не входять до групи, збільшують видобуток, що може спричинити тиск на зниження світових цін на нафту.

Як повідомляв Укрінформ, Росія почала знижувати ціну на свою нафту для індійських покупців, оскільки Нью-Делі стикається з тиском з боку США після того, як адміністрація Трампа заявила, що купівля Індією російської нафти спонсорує війну в Україні.