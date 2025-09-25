Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану та Венесуели, щоб не купувати російську - Bloomberg

 

Індійські чиновники знову повідомили адміністрації президента США Дональда Трампа, що для значного скорочення імпорту російської нафти індійськими НПЗ Вашингтон має дозволити закупівлю нафти у підсанкційних постачальників - Ірану та Венесуели.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Індійська делегація, яка перебувала із візитом у Сполучених Штатах цього тижня, повторила це прохання під час зустрічей з американськими чиновниками, розповів один із неназваних співрозмовників Bloomberg.

Інші джерела повідомили, що індійські представники наголосили, що одночасне припинення поставок НПЗ Індії із Росії, Ірану та Венесуели - усіх основних виробників нафти - може призвести до стрибка світових цін на нафту.

Представники Нью-Делі полетіли до США для проведення переговорів після того, як Вашингтон ввів жорсткі тарифи для країни у якості покарання за торгівлю нафтою з Росією. Попри мита Індія продовжує імпортувати нафту від виробника ОПЕК+, хоча і у менших обсягах.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гойал заявив у Нью-Йорку цього тижня, що країна хоче збільшити закупівлі американської нафти і газу, додавши, що цілі Нью-Делі у галузі енергетичної безпеки «будуть значною мірою залежати від участі США».

Росія була змушена знизити ціна на свою нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну в Україні. Майже 90% потреб Індії у нафті задовольняються за рахунок імпорту, і дешевша російська нафта допомогла зменшити навантаження на її імпортний рахунок. Іранська та венесуельська нафта теж будуть продаватися зі знижкою.

У 2019 році Індія припинили купувати іранську нафту, а найбільший приватний нафтопереробник країни, Reliance Industries Ltd., цього року припинив закупівлю венесуельської нафти через посилення санкцій з боку США.

Переробники можуть перейти на закупівлю більшої кількості нафти із Близького Сходу, але це буде коштувати дорожче і збільшить загальний імпортний рахунок, зазначає Bloomberg.

Дані Міністерства торгівлі Індії показали, що у липні індійські НПЗ платили у середньому 68,90 долара США за барель російської нафти, порівняно із 77,50 долара за нафту із Саудівської Аравії та 74,20 долара за нафту із США.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється танкерами, а Китай - найбільшим імпортером у цілому, включно із поставками трубопроводом.

Крім цього, нафтовий ринок готується до значного профіциту у наступному році, оскільки альянс ОПЕК+ та виробники, що не входять до групи, збільшують видобуток, що може спричинити тиск на зниження світових цін на нафту.

Як повідомляв Укрінформ, Росія почала знижувати ціну на свою нафту для індійських покупців, оскільки Нью-Делі стикається з тиском з боку США після того, як адміністрація Трампа заявила, що купівля Індією російської нафти спонсорує війну в Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес