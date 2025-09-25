Фінансові новини
25.09.25
19:07
RSS
мапа сайту
Rheinmetall побудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів
15:47 25.09.2025 |
В німецькому Гамбурзі у четвер, 25 вересня, був підписаний меморандум про будівництво заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall з виробництва артилерійських боєприпасів у Латвії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії, пише "Європейська правда".
У підписанні меморандуму взяли участь прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, міністр економіки Віктор Валайніс, член правління SIA "Valsts aizsardzības korporācija" (VAK) Інгріда Кірсе та представники Rheinmetall.
Для будівництва заводу планується створити спільне підприємство. У рамках проєкту планується залучити понад 200 млн євро інвестицій, а протягом десяти років експорт заводу може перевищити три мільярди євро.
Початок будівництва заводу заплановано на весну 2026 року, а початок виробництва - на рік пізніше.
"Співпраця з Rheinmetall дає можливість залучити сотні мільйонів євро інвестицій, створити нові робочі місця і надати латвійським підприємствам доступ до технологій найвищого класу. Це зміцнює не тільки нашу економіку, а й національну безпеку та колективну оборону НАТО", - сказала Сіліня.
У травні стало відомо, що уряд Латвії веде переговори з Rheinmetall щодо виробництва оборонного обладнання всередині країни.
А нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.
