Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років ув' язнення

Суд у Франції засудив експрезидента Ніколя Саркозі до п'яти років за ґратами.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

У четвер, 25 вересня, суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" - щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Відтак його засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання. Водночас прокурори просили ув'язнення строком сім років, штраф розміром 300 тисяч євро і п'ятирічну заборону обіймати державні посади.

Рішення супроводжується тимчасовим виконанням. На практиці це означає, що колишній президент буде ув'язнений у найближчі тижні.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.