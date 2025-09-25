Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Австралії оприлюднив законопроєкт щодо регулювання криптоіндустрії

 

Австралія представила проєкт закону, який вперше вводить чіткі правила для криптоіндустрії та передбачає суворі штрафи для порушників.

За словами заступника казначея Деніела Муліни під час виступу на саміті з питань регулювання глобальних цифрових активів, організованому Радою з цифрової економіки Австралії, оператори цифрових платформ, що не дотримуватимуться вимог ліцензування, ризикують отримати санкції у розмірі до 10% річного обороту.

Відтепер криптобіржі та інші оператори повинні будуть отримати відповідну ліцензію на надання фінансових послуг в Австралії і дотримуватись її правил, зокрема діяти «чесно та справедливо».

Порушення, пов'язані з «введенням в оману, оманливою поведінкою чи несправедливими умовами контрактів», тягтимуть штраф у розмірі 16,5 млн австралійських доларів ($10,9 млн), утричі більшої вигоди, отриманої від порушення, або 10% річного обороту - залежно від того, що більше.

«Чітке, цільове регулювання підтримає економічне зростання, розширить вибір для споживачів і забезпечить конкурентоспроможність Австралії на світовому рівні», - заявив Джон О'Логлен, директор Coinbase в Австралії та керівник компанії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC).

Нагадаємо, що у квітні О'Логлен закликав уряд Австралії до криптореформ напередодні запланованих в країні на 3 травня 2025 року виборів.

Джонатан Міллер, генеральний менеджер Kraken в Австралії та решті світу, відзначив, що радий бачити документ після вже «тривалого періоду консультацій» між галуззю та урядом.

Згідно з пропозицією, нові правила поширюватимуться на біржі та кастодіальні платформи, які працюють із токенізованими активами. Водночас малі оператори, що зберігають менше ніж 5000 австралійських доларів ($3298,5 на момент написання) на клієнта та проводять операцій менш ніж на 10 млн австралійських доларів (майже $6,6 млн) на рік, отримають звільнення від обов'язкової ліцензії.

Галузь зможе надати свої коментарі до законопроєкту до 24 жовтня 2025 року.

Це один із найбільш масштабних кроків уряду в напрямку встановлення правил для індустрії цифрових активів, де вже працюють глобальні гравці, такі як Coinbase та Kraken.

Відмітимо, що останні роки Австралія активно посилює нагляд за криптоіндустрією. У червні регулятор AUSTRAC обмежив операції через криптомати до $3229 через загрози шахрайства та відмивання грошей.

За матеріалами: incrypted.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

