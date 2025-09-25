Авторизация

Польща розблокувала важливий маршрут постачання китайських товарів до Європи

 

Польща частково відкрила кордон із Білоруссю в ніч на 25 вересня. Про це повідомило агентство PAP.

Кордон було закрито у ніч на 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання "Захід 2025", які відбувалися 12-16 вересня.

Опівночі 25 вересня прикордонний рух з Білоруссю було частково відновлено. Зокрема, знову працюють два автомобільні переходи Тересполь - Брест та Кукурики - Козловичі (з митницею в Корощині), а також три залізничні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька - Гродно, Семянівка - Свіслоч та Тересполь - Брест. Чотири автомобільні пункти пропуску залишаються закритими.

Як повідомив PAP речник Палати фіскального адміністрування в Любліні Міхал Деруш, прикордонні переходи відкрилися, як і планувалося, опівночі.

"Рух відбувається безперебійно та спокійно", - розповів він.

Financial Times зазначає, що китайські експортери використовують залізничний перехід Тересполь-Брест для доставки товарів у Європу.

Представник Yuefeng International Logistics перед повторним відкриттям переходу поскаржився, що багато клієнтів, які зазвичай надають перевагу залізниці, обрали морські перевезення. За його словами, залізничні перевезення з Китаю до Європи займають близько 30 днів, в той час як морські - приблизно 40-50.

Найбільший логістичний оператор Польщі PKP Cargo також наголошував на наслідках тривалого закриття всіх прикордонних переходів. Заступниця директора з управління, просування та зв'язків з інвесторами компанії Юліта Солтисяк зазначала, що це може негативно вплинути на перевезення вздовж Нового Шовкового шляху - залізничного сполучення для доставки товарів з Китаю, пише PAP.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

