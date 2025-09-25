Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін починає воювати у борг: Уряд Росії різко збільшив прогноз бюджетного дефіциту і план запозичень

 

Російський уряд вдруге від початку року підвищить запланований дефіцит федерального бюджету на 2025 рік, який покриватимуть переважно за рахунок додаткових запозичень.

Рік тому бюджет РФ на 2025 рік ухвалили з дефіцитом 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП), навесні дефіцит був збільшений до 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП), а тепер його планують збільшити до 5,74 трильйона рублів (2,6% ВВП), повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на джерело.

За підсумкам січня-серпня 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ становив 4,2 трлн руб. Таким чином, до кінця року він збільшиться ще на 1,5 трлн руб.

При цьому витрати бюджету залишаться на колишньому рівні, але план доходів зменшать вдруге від початку року - цього разу на 1,94 трлн руб., до 36,56 трлн рублів.

Якщо навесні уряд РФ переглядав бюджет через очікуване зниження нафтогазових доходів, то цього разу прогнозується зменшення і ненафтогазових надходжень.

Для покриття дефіциту Мінфін РФ планує збільшити держборг на 2,2 трильйона рублів. Наразі план запозичень передбачає залучення 4,8 трлн рублів, з них 1,4 трлн піде на погашення раніше випущених облігацій. Відтак, чисті запозичення передбачається збільшити з 3,4 трлн до 5,7 трлн рублів.

З початку року Мінфін вже продав держоблігації на 4,45 трлн рублів, це 76,7% поки що чинної програми запозичень.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес