Путін починає воювати у борг: Уряд Росії різко збільшив прогноз бюджетного дефіциту і план запозичень
13:14 25.09.2025 |
Російський уряд вдруге від початку року підвищить запланований дефіцит федерального бюджету на 2025 рік, який покриватимуть переважно за рахунок додаткових запозичень.
Рік тому бюджет РФ на 2025 рік ухвалили з дефіцитом 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП), навесні дефіцит був збільшений до 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП), а тепер його планують збільшити до 5,74 трильйона рублів (2,6% ВВП), повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на джерело.
За підсумкам січня-серпня 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ становив 4,2 трлн руб. Таким чином, до кінця року він збільшиться ще на 1,5 трлн руб.
При цьому витрати бюджету залишаться на колишньому рівні, але план доходів зменшать вдруге від початку року - цього разу на 1,94 трлн руб., до 36,56 трлн рублів.
Якщо навесні уряд РФ переглядав бюджет через очікуване зниження нафтогазових доходів, то цього разу прогнозується зменшення і ненафтогазових надходжень.
Для покриття дефіциту Мінфін РФ планує збільшити держборг на 2,2 трильйона рублів. Наразі план запозичень передбачає залучення 4,8 трлн рублів, з них 1,4 трлн піде на погашення раніше випущених облігацій. Відтак, чисті запозичення передбачається збільшити з 3,4 трлн до 5,7 трлн рублів.
З початку року Мінфін вже продав держоблігації на 4,45 трлн рублів, це 76,7% поки що чинної програми запозичень.
