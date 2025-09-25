Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Немає альтернативи»: Словаччина не готова швидко відмовитися від енергоносіїв РФ

 

Словаччина виступила проти тиску, щоб скоротити закупівлі російської енергії, заявивши, що готова до обговорення, але при цьому вказала на окремі європейські країни, які навпаки збільшують закупівлі газу в Москви.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очолювані популістами Словаччина та Угорщина - обидві члени ЄС - намагаються зберегти політичні зв'язки з Росією, яка забезпечує більшість їхніх потреб у нафті, і стверджують, що відмова від російських постачань надто дорога, адже інфраструктура будувалася під ці потоки.

Протягом останніх тижнів тиск посилився після заяви президента США Дональда Трампа, який закликав ЄС повністю припинити закупівлі російської енергії.

У відповідь ЄС у 19-му пакеті санкцій проти Росії висунув мету повністю відмовитися від імпорту російської енергії до початку 2027 року.

"Ми не маємо інших варіантів, які були б одночасно стійкими і доступними за ціною", - сказав міністр закордонних справ Юрай Бланар в інтерв'ю Reuters на полях Генасамблеї ООН.

"Диверсифікація потребує часу. Тому ми закликаємо до певного розуміння", додав він, наголосивши, що санкції все одно не змінили перебіг війни.

Захід наклав десятки тисяч санкцій на Росію за її трирічну війну проти України та анексію Криму 2014 року, намагаючись послабити російську економіку.

Бланар, чия країна вже блокувала ухвалення попередніх санкційних пакетів, зазначив, що Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро, якщо розірве деякі довгострокові контракти, що діють до 2034 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес