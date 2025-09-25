«Немає альтернативи»: Словаччина не готова швидко відмовитися від енергоносіїв РФ

Словаччина виступила проти тиску, щоб скоротити закупівлі російської енергії, заявивши, що готова до обговорення, але при цьому вказала на окремі європейські країни, які навпаки збільшують закупівлі газу в Москви.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очолювані популістами Словаччина та Угорщина - обидві члени ЄС - намагаються зберегти політичні зв'язки з Росією, яка забезпечує більшість їхніх потреб у нафті, і стверджують, що відмова від російських постачань надто дорога, адже інфраструктура будувалася під ці потоки.

Протягом останніх тижнів тиск посилився після заяви президента США Дональда Трампа, який закликав ЄС повністю припинити закупівлі російської енергії.

У відповідь ЄС у 19-му пакеті санкцій проти Росії висунув мету повністю відмовитися від імпорту російської енергії до початку 2027 року.

"Ми не маємо інших варіантів, які були б одночасно стійкими і доступними за ціною", - сказав міністр закордонних справ Юрай Бланар в інтерв'ю Reuters на полях Генасамблеї ООН.

"Диверсифікація потребує часу. Тому ми закликаємо до певного розуміння", додав він, наголосивши, що санкції все одно не змінили перебіг війни.

Захід наклав десятки тисяч санкцій на Росію за її трирічну війну проти України та анексію Криму 2014 року, намагаючись послабити російську економіку.

Бланар, чия країна вже блокувала ухвалення попередніх санкційних пакетів, зазначив, що Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро, якщо розірве деякі довгострокові контракти, що діють до 2034 року.