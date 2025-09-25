Авторизация

Туреччина підсилила оборону Литви літаком-розвідником AWACS після порушень РФ, - ЗМІ

 

Туреччина відправила до Литви літак радіолокаційного спостереження AWACS. Це свідчить про посилення оборони НАТО в Балтійському регіоні після порушень повітряного простору з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили виданню турецькі чиновники на умовах анонімності, у понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари.

За даними співрозмовників, місія триватиме до четверга.

Тимчасове розгортання розглядається як жест солідарності з іншими країнами НАТО на тлі порушень повітряного простору з боку Росії. Водночас Міністерство оборони Туреччини ситуацію публічно не коментує.

"Цей крок відбувається на тлі того, як члени Організації Північноатлантичного договору намагаються скоординувати реакцію на російські літаки та дрони, що входять до їхнього повітряного простору, при цьому партнери відкрито суперечать один одному", - пише Bloomberg.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

